Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
17 января, 11:26
Рейтинг центробанков мира по совокупным активам

Во многих странах мира балансы центробанков остаются на исторически высоком уровне. На инфографике представлены 20 крупнейших центробанков по совокупным активам за сентябрь-октябрь 2025 года.

Рейтинг центробанков мира по совокупным активам / © Aneesh, voronoi
Рейтинг центробанков мира по совокупным активам / © Aneesh, voronoi

Еврозона — крупнейший в мире блок центробанков. Размер их совокупных активов составил 7,13 триллиона долларов. Следом за Еврозоной в рейтинге идут Китай (6,62 триллиона долларов) и США (6,58 триллиона долларов).

Традиционно на высоком месте находится Япония (4,51 триллиона долларов). Баланс центрального банка страны постоянно растет за счет сверхмягкой денежно-кредитной политики. 

В пятерку также вошла Швейцария. Большая часть активов швейцарского центробанка — иностранные резервы, включающие валюту и ценные бумаги, используемые, в том числе, для стабилизации курса.

В десятку также вошли центральные банки Великобритании, Индии, Бразилии, Сингапура и Гонконга. Попадание в топ-10 Индии и Бразилии свидетельствует о растущем весе развивающихся рынков в глобальной денежно-кредитной системе. 

Авторы составили инфографику на основании данных Bank for International Settlements. Россия в рейтинг не попала, так как сопоставимые, актуальные данные не всегда доступны. 

