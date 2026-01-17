Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг центробанков мира по совокупным активам
Во многих странах мира балансы центробанков остаются на исторически высоком уровне. На инфографике представлены 20 крупнейших центробанков по совокупным активам за сентябрь-октябрь 2025 года.
Еврозона — крупнейший в мире блок центробанков. Размер их совокупных активов составил 7,13 триллиона долларов. Следом за Еврозоной в рейтинге идут Китай (6,62 триллиона долларов) и США (6,58 триллиона долларов).
Традиционно на высоком месте находится Япония (4,51 триллиона долларов). Баланс центрального банка страны постоянно растет за счет сверхмягкой денежно-кредитной политики.
В пятерку также вошла Швейцария. Большая часть активов швейцарского центробанка — иностранные резервы, включающие валюту и ценные бумаги, используемые, в том числе, для стабилизации курса.
В десятку также вошли центральные банки Великобритании, Индии, Бразилии, Сингапура и Гонконга. Попадание в топ-10 Индии и Бразилии свидетельствует о растущем весе развивающихся рынков в глобальной денежно-кредитной системе.
Авторы составили инфографику на основании данных Bank for International Settlements. Россия в рейтинг не попала, так как сопоставимые, актуальные данные не всегда доступны.
Влияние человека на экосистемы сложно переоценить. Ученые из Бразилии выяснили, что наше вмешательство создает экологический дисбаланс, из-за которого комарам приходится активнее «охотиться» на людей.
Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.
Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
