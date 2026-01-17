Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг центробанков мира по совокупным активам

Во многих странах мира балансы центробанков остаются на исторически высоком уровне. На инфографике представлены 20 крупнейших центробанков по совокупным активам за сентябрь-октябрь 2025 года.

Рейтинг центробанков мира по совокупным активам / © Aneesh, voronoi

Еврозона — крупнейший в мире блок центробанков. Размер их совокупных активов составил 7,13 триллиона долларов. Следом за Еврозоной в рейтинге идут Китай (6,62 триллиона долларов) и США (6,58 триллиона долларов).

Традиционно на высоком месте находится Япония (4,51 триллиона долларов). Баланс центрального банка страны постоянно растет за счет сверхмягкой денежно-кредитной политики.

В пятерку также вошла Швейцария. Большая часть активов швейцарского центробанка — иностранные резервы, включающие валюту и ценные бумаги, используемые, в том числе, для стабилизации курса.

В десятку также вошли центральные банки Великобритании, Индии, Бразилии, Сингапура и Гонконга. Попадание в топ-10 Индии и Бразилии свидетельствует о растущем весе развивающихся рынков в глобальной денежно-кредитной системе.

Авторы составили инфографику на основании данных Bank for International Settlements. Россия в рейтинг не попала, так как сопоставимые, актуальные данные не всегда доступны.