В США подтвердили намерение создать лунный ядерный реактор к 2030 году

Лунная энергосеть способна обеспечить непрерывное энергоснабжение, необходимое для систем жизнеобеспечения, научных исследований и добычи ресурсов, преодолевая ограничения, связанные с прерывистыми источниками энергии.

Художественное изображение базы на Луне с реактором / © Getty Images

NASA и Министерство энергетики США (DOE) завершили оформление соглашения о совместных исследованиях и разработке поверхностной энергетической системы на основе ядерного деления.

Это сотрудничество направлено на размещение ядерного реактора на Луне к 2030 году в поддержку программы «Артемида» и создание энергетической основы для будущих миссий к Марсу.

Одним из главных препятствий на пути к созданию постоянного присутствия человека на Луне остается отсутствие стабильного источника энергии. Большинство лунных миссий сегодня полагаются на солнечные батареи, однако лунная ночь длится примерно 14 земных суток. В эти периоды солнечные панели не вырабатывают электричество, а температура поверхности резко падает.

Для решения этих проблем разрабатывается поверхностная энергетическая система на основе ядерного деления. В отличие от солнечной энергетики, ядерный реактор способен вырабатывать электроэнергию независимо от смены лунного дня и ночи, температурных колебаний и накопления пыли на оборудовании.

Система проектируется таким образом, чтобы обеспечивать энергоснабжение в течение нескольких лет без необходимости дозаправки или технического обслуживания.

Соглашение между NASA и DOE предусматривает техническое сотрудничество при разработке реактора, его топливного обеспечения и получении разрешений на запуск.

Проект опирается на объединение компетенций двух ведомств: опыта NASA в архитектуре космических миссий и экспертизы DOE в области проектирования ядерных реакторов и управления ядерным топливом.

Администратор NASA Джаред Айзекман отметил, что соглашение создаст необходимые условия для формирования лунной инфраструктуры.

Создание энергосети на Луне позволит поддерживать работу систем жизнеобеспечения, лабораторий и комплексов по добыче ресурсов, которые сегодня ограничены нестабильностью энергоснабжения.

Ранее государственная корпорация «Роскосмос» объявила о планах построить на поверхности Луны ядерную электростанцию в течение следующего десятилетия. Предполагается, что этот реактор будет обеспечивать энергией наземную инфраструктуру, включая оборудование и автономные луноходы, способствуя проведению исследований дальнего космоса.