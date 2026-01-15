Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ускоряющаяся эрозия уничтожит ядерный бункер холодной войны на побережье Великобритании
Ядерный бункер эпохи холодной войны на восточном побережье Йоркшира (Великобритания), по всей видимости, находится всего в нескольких днях от обрушения в море: стремительная береговая эрозия продолжает перекраивать одну из самых уязвимых береговых линий страны.
Кирпичное сооружение, расположенное недалеко от деревни Танстолл на побережье Холдернесс, построили в 1959 году как пост Королевского наблюдательного корпуса (Royal Observer Corps, ROC) и вывели из эксплуатации в начале 1990-х годов. Изначально бункер находился примерно в ста метрах от линии берега, однако сегодня он опасно нависает над краем крутого обрыва, а во время прилива волны уже подбираются к его основанию.
Историк-любитель Дэйви Робинсон, который документирует последние дни сооружения, рассказал, что бункеру «осталось совсем недолго — возможно, всего несколько дней», указывая на скорость, с которой размывается окружающая его земля.
По данным Агентства по охране окружающей среды, восточный Йоркшир обладает одной из самых быстро размывающихся береговых линий в стране: побережье Холдернесс теряет в среднем примерно два метра суши в год.
Пост ROC в Танстолле был частью общенациональной сети наблюдательных станций, предназначенных для обнаружения ядерных взрывов и радиоактивных выпадений в период холодной войны. Бункер в основном находился под землей, и первоначально над поверхностью был виден лишь небольшой бетонный блок. По мере усиления эрозии наружу стали выходить кирпичные стены и внутренние элементы конструкции.
Ожидается, что обрушение, когда оно произойдет, будет внезапным: волны продолжают подтачивать основание утеса, на котором держится здание.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Лесные пожары в России ежегодно наносят ущерб в миллиарды рублей и выбрасывают в атмосферу миллионы тонн парниковых газов. Для борьбы с ними создают противопожарные минерализованные полосы, но они быстро зарастают, требуя дорогостоящего и трудоемкого ухода. Ученые Пермского Политеха предложили, как можно удешевить этот процесс с помощью отходов содового производства. Это не требует переработки сырья, подавляет рост растений на 83% и позволяет эффективно и экономично защитить леса от огня и безопасно утилизировать промышленные отходы.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Июня, 2015
Неопознанные плавающие объекты
21 Июля, 2015
Агхори: философия каннибализма
16 Апреля, 2015
Вампиры народов мира
20 Апреля, 2017
Великие изобретения будущего
25 Января, 2017
Массовое вымирание: стоит ли ждать конца?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии