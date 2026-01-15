Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ускоряющаяся эрозия уничтожит ядерный бункер холодной войны на побережье Великобритании

Ядерный бункер эпохи холодной войны на восточном побережье Йоркшира (Великобритания), по всей видимости, находится всего в нескольких днях от обрушения в море: стремительная береговая эрозия продолжает перекраивать одну из самых уязвимых береговых линий страны.

Ядерный бункер эпохи холодной войны на восточном побережье Йоркшира (Великобритания) / © Timothy’s Travels

Кирпичное сооружение, расположенное недалеко от деревни Танстолл на побережье Холдернесс, построили в 1959 году как пост Королевского наблюдательного корпуса (Royal Observer Corps, ROC) и вывели из эксплуатации в начале 1990-х годов. Изначально бункер находился примерно в ста метрах от линии берега, однако сегодня он опасно нависает над краем крутого обрыва, а во время прилива волны уже подбираются к его основанию.

Историк-любитель Дэйви Робинсон, который документирует последние дни сооружения, рассказал, что бункеру «осталось совсем недолго — возможно, всего несколько дней», указывая на скорость, с которой размывается окружающая его земля.

По данным Агентства по охране окружающей среды, восточный Йоркшир обладает одной из самых быстро размывающихся береговых линий в стране: побережье Холдернесс теряет в среднем примерно два метра суши в год.

Пост ROC в Танстолле был частью общенациональной сети наблюдательных станций, предназначенных для обнаружения ядерных взрывов и радиоактивных выпадений в период холодной войны. Бункер в основном находился под землей, и первоначально над поверхностью был виден лишь небольшой бетонный блок. По мере усиления эрозии наружу стали выходить кирпичные стены и внутренние элементы конструкции.

Ожидается, что обрушение, когда оно произойдет, будет внезапным: волны продолжают подтачивать основание утеса, на котором держится здание.