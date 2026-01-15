Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Амурская тигрица с рекордным выводком из пяти тигрят попала в объектив фотоловушки
В знаковом событии для мониторинга дикой природы фотоловушки на северо-востоке Китая впервые зафиксировали уникальные кадры: амурскую тигрицу с пятью тигрятами. Ранее в стране никогда не удавалось заснять на камеру столь многочисленное тигриное семейство.
Съемку сделали в ноябре 2025 года автоматическими камерами в Национальном парке тигра и леопарда Северо-Восточного Китая — крупнейшем в мире заповеднике тигров и одном из ключевых убежищ для находящегося под угрозой исчезновения амурского тигра.
Кадры были получены с помощью фотоловушек, срабатывающих на движение и входящих в долгосрочную систему наблюдения за редкими животными без вмешательства человека. Именно они позволили биологам увидеть то, что крайне редко удается наблюдать в природе напрямую: самку амурского тигра, воспитывающую сразу пятерых детенышей. В естественных условиях тигрицы обычно приносят от одного до четырех тигрят, поэтому такой выводок считается исключительной редкостью — особенно в регионе, где численность тигров еще только восстанавливается.
По оценкам китайских специалистов, сегодня на северо-востоке страны обитает около 70 диких тигров — по сравнению с историческим минимумом в 20 особей в 2010 году. Для выживания тиграм необходимы обширные, связанные между собой территории и устойчивая кормовая база.
Биологи подчеркнули, что появление тигрицы с пятью тигрятами следует рассматривать как символ надежды для охраны тигров по всему миру.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Лесные пожары в России ежегодно наносят ущерб в миллиарды рублей и выбрасывают в атмосферу миллионы тонн парниковых газов. Для борьбы с ними создают противопожарные минерализованные полосы, но они быстро зарастают, требуя дорогостоящего и трудоемкого ухода. Ученые Пермского Политеха предложили, как можно удешевить этот процесс с помощью отходов содового производства. Это не требует переработки сырья, подавляет рост растений на 83% и позволяет эффективно и экономично защитить леса от огня и безопасно утилизировать промышленные отходы.
Доступ к чистой воде — глобальная проблема, особенно в удаленных районах и при чрезвычайных ситуациях. Положение усугубляют промышленные отходы, например, от лесопереработки и мебельного производства, которые загрязняют среду при утилизации. Обычные методы очистки (угольные фильтры, химические таблетки, мембраны) имеют недостатки: дорогое сырье, высокие энергозатраты, неприятный привкус, засорение. Они борются со следствием — грязной водой, — но не с ее причиной: токсичными выбросами от предприятий. В итоге ресурсы тратятся на очистку воды, которая продолжает загрязняться. Ученые Пермского Политеха разработали технологию, превращающую многотоннажные отходы — лигносульфонаты и старые древесностружечные плиты — в действенные сорбенты для очистки воды, которые в три раза эффективнее коммерческих аналогов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
