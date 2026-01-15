Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Амурская тигрица с рекордным выводком из пяти тигрят попала в объектив фотоловушки

В знаковом событии для мониторинга дикой природы фотоловушки на северо-востоке Китая впервые зафиксировали уникальные кадры: амурскую тигрицу с пятью тигрятами. Ранее в стране никогда не удавалось заснять на камеру столь многочисленное тигриное семейство.

Амурская тигрица с рекордным выводком из пяти тигрят попала в объектив фотоловушки / © People’s Daily

Съемку сделали в ноябре 2025 года автоматическими камерами в Национальном парке тигра и леопарда Северо-Восточного Китая — крупнейшем в мире заповеднике тигров и одном из ключевых убежищ для находящегося под угрозой исчезновения амурского тигра.

Кадры были получены с помощью фотоловушек, срабатывающих на движение и входящих в долгосрочную систему наблюдения за редкими животными без вмешательства человека. Именно они позволили биологам увидеть то, что крайне редко удается наблюдать в природе напрямую: самку амурского тигра, воспитывающую сразу пятерых детенышей. В естественных условиях тигрицы обычно приносят от одного до четырех тигрят, поэтому такой выводок считается исключительной редкостью — особенно в регионе, где численность тигров еще только восстанавливается.

© People's Daily

По оценкам китайских специалистов, сегодня на северо-востоке страны обитает около 70 диких тигров — по сравнению с историческим минимумом в 20 особей в 2010 году. Для выживания тиграм необходимы обширные, связанные между собой территории и устойчивая кормовая база.

Биологи подчеркнули, что появление тигрицы с пятью тигрятами следует рассматривать как символ надежды для охраны тигров по всему миру.