DeepSeek представила новую технологию, позволяющую запускать крупные ИИ-модели на более дешевом оборудовании

Команда DeepSeek, стоящая за одними из самых мощных в мире ИИ-моделей с «открытым весом» (open-weight), опубликовала новую научную работу, которая может изменить представление о том, как искусственный интеллект использует память. Исследование, инициированное лично основателем компании Лян Вэньфэном, предлагает способ запускать мощные модели, расходуя значительно меньше ценной видеопамяти.

Одна из самых популярных китайских моделей искусственного интеллекта DeepSeek / © VCG

Ключевая идея — технология под названием «условная память» (conditional memory). Подобно предыдущим разработкам DeepSeek в области Mixture-of-Experts (MoE), она ориентирована прежде всего на эффективность. Метод разделяет «логику» и «знания» модели, позволяя хранить основной массив данных на более дешевом и доступном оборудовании.

Более того, технология обеспечивает практически мгновенный поиск по базе знаний. В то время как популярный сегодня подход retrieval-augmented generation (RAG) нередко выглядит громоздким и медленным, решение DeepSeek работает почти моментально. Это похоже на библиотеку, где стоит вам лишь сформулировать вопрос — и нужная книга тут же телепортируется к вам в руки, открытая на нужной странице.

DeepSeek опубликовала официальный код этой технологии под названием Engram.

«Engram позволяет модели эффективно масштабировать объем знаний… обеспечивая более высокую производительность в задачах, насыщенных знаниями, при сохранении высокой эффективности обучения и инференса», — говорится в статье.

Для пользователей это означает, что будущее ИИ, вероятно, будет дешевле, быстрее и значительно лучше в способности помнить то, что вы попросили выполнить пятьдесят запросов назад.