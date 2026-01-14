  • Добавить в закладки
Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
14 января, 07:39
Рейтинг: +479
Посты: 1019

DeepSeek представила новую технологию, позволяющую запускать крупные ИИ-модели на более дешевом оборудовании

Команда DeepSeek, стоящая за одними из самых мощных в мире ИИ-моделей с «открытым весом» (open-weight), опубликовала новую научную работу, которая может изменить представление о том, как искусственный интеллект использует память. Исследование, инициированное лично основателем компании Лян Вэньфэном, предлагает способ запускать мощные модели, расходуя значительно меньше ценной видеопамяти.

Сообщество
# DeepSeek
# ИИ
# Китай
# технологии
Одна из самых популярных китайских моделей искусственного интеллекта DeepSeek / © VCG
Одна из самых популярных китайских моделей искусственного интеллекта DeepSeek / © VCG

Ключевая идея — технология под названием «условная память» (conditional memory). Подобно предыдущим разработкам DeepSeek в области Mixture-of-Experts (MoE), она ориентирована прежде всего на эффективность. Метод разделяет «логику» и «знания» модели, позволяя хранить основной массив данных на более дешевом и доступном оборудовании.

Более того, технология обеспечивает практически мгновенный поиск по базе знаний. В то время как популярный сегодня подход retrieval-augmented generation (RAG) нередко выглядит громоздким и медленным, решение DeepSeek работает почти моментально. Это похоже на библиотеку, где стоит вам лишь сформулировать вопрос — и нужная книга тут же телепортируется к вам в руки, открытая на нужной странице.

DeepSeek опубликовала официальный код этой технологии под названием Engram.

«Engram позволяет модели эффективно масштабировать объем знаний… обеспечивая более высокую производительность в задачах, насыщенных знаниями, при сохранении высокой эффективности обучения и инференса», — говорится в статье.

Для пользователей это означает, что будущее ИИ, вероятно, будет дешевле, быстрее и значительно лучше в способности помнить то, что вы попросили выполнить пятьдесят запросов назад.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Арктос: под созвездием большой медведицы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
13 января, 10:59
НИУ ВШЭ

Как мозг обрабатывает слово: исследователи сравнили читательские маршруты взрослых и детей

Исследователи Центра языка и мозга ВШЭ с помощью магнитоэнцефалографии изучили, как мозг взрослых и детей реагирует на слова при чтении. Они показали, что у детей мозг дольше обрабатывает даже часто употребляющиеся в речи слова, а слова, которые встречаются редко, и псевдослова обрабатывает одинаково — медленно и по частям. С возрастом система перестраивается: высокочастотные слова переходят на быстрый маршрут, а вот новые сочетания букв по-прежнему анализируются медленно.

НИУ ВШЭ
# дети и взрослые
# детский мозг
# мозг
# мозговая активность
# психолингвистика
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
Последние комментарии

tt
9 минут назад
Пусть лучше будет вода из свинцовых труб, чем не будет никакой. На территории где в последствии образовалась рус, центральный водопровод появился

До римлян в Помпеях купались в воде с потом и мочой

Igor Semeniuk
11 минут назад
Игорь, всё это непонятные попытки потратить ресурсы там, где жить невозможно и нет определенной цели это делать. Просто спроси ИИ посчитать, когда

Исторический старт: 6 февраля может начаться первая за полвека пилотируемая миссия к Луне

Minaches Terami
52 минуты назад
Я возлагал большие надежды на этот бой, но он не показался мне очень захватывающим. https://geometry-lite.com

Ученые сократили неопределенность в оценке нефтяных запасов на 46%

Darkhan Abdrakhmanov
2 часа назад
Александр, а как вылезли черви? ну и круглоротых есть зачатки позвонков - то есть двигались в правильном направлении

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

Алексей Мишарин Мишарин Але...
2 часа назад
Хммм... Всех с Новым Годом и Рождеством. То нам предположения о… деятельности 3I/ATLAS… (что человечество оказывается в окружении намного более

Исторический старт: 6 февраля может начаться первая за полвека пилотируемая миссия к Луне

Игорь Власенко
2 часа назад
И ведь полетят. Зато наши определили будущий облик атомной лунной станции. На "Время вперёд" на днях ролик смотрел😄. И пофиг, что нам до Луны, как до

Исторический старт: 6 февраля может начаться первая за полвека пилотируемая миссия к Луне

Vixey Faxe
4 часа назад
Сказать что-то адекватное — ❌. "Остроумно" подстебнуть собеседника. — ✅

Исторический старт: 6 февраля может начаться первая за полвека пилотируемая миссия к Луне

София Алексеева
4 часа назад
"Они безошибочно находили новую игрушку СРЕДИ КУЧИ СТАРЫХ" - не в этом ли дело? Собаке сказали "принеси то, не знаю что", собака зашла в комнату,

Одаренные собаки научились новым словам, подслушивая хозяев

Дмитрий Филимонов
4 часа назад
Блок текста от : "Наверное, ни для кого не секрет" до "о которой мы как-нибудь еще расскажем" дублируется в конце

Концы света: границы всего

Дмитрий Филимонов
5 часов назад
Профор, В "10000 лет до нашей эры" вполне себе мамонты среди строителей)

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

Ьнцер Ънцер
5 часов назад
Александр, да уж летописи.. летописи это примерно как газеты нашего времени, или даже скорее как учебники. Разве можно что то понять читая учебники?

Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Alexander Nazarov
6 часов назад
Сергей, простите за любопытство. Но, вы пишите: "...доставкой почти к самому дому." Вы где живёте? Курьеры не могут доставить к вам домой

Онлайн-шопинг через смартфон повысил уровень стресса

Иван Колупаев
7 часов назад
Интересно как долго модер сможет не замечать этого несмешного клоуна? naked-science.ru/user/579479

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Samual Barns
7 часов назад
Seva, ещё задонатил на дроны для деток бумбасса. Пиши ещё сообщения, мне нравится наша игра, мой маленький латентный служка :) хозяин у тебя в московии,

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Samual Barns
7 часов назад
Seva, о, снова ты про себя и свои фетиши, рашнюпа-нищущупа. Коленочки не болят стоять? Давай твои детки мне пососут, бедолажка, раз у них такой нищущ

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Ван Хельсинг
7 часов назад
Вся статья — это подробное описание, что есть предположение, что переломы костей слона сделаны древним человеком 1 8 млн лет назад, потому что так,

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

Violet Writer
8 часов назад
– А где вы раньше летали? – спросил я чуть погодя. – Юпитер, – сказал он. – Ио, Европа, Каллисто… Действительно, тяжесть как на Луне, вот вы и

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Violet Writer
8 часов назад
Алина, с большой буквы — это конкретное небесное тело, с маленькой — обозначение любого спутника. Луны Юпитера. См. отрывок в др. моём комментарии.

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Eugene Zaboy
8 часов назад
Алекс, "А кто построил пирамиды 🤔, и античность? Несколько тысяч лет назад?" Очевидно! Съели слона, накопили жирка и побежали строить пирамиды. Все

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

Николай П
8 часов назад
Так мировая революция будет или нет?

Город на орбите

