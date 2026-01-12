Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Турции обнаружили прекрасно сохранившийся мозаичный зал возрастом 1600 лет

В древнем городе Смирна, на территории современного Измира, археологи обнаружили редкую и прекрасно сохранившуюся мозаичную залу, украшенную символом «узел Соломона», который с древности считался оберегом от зла и несчастий. Находку сделали в общественном квартале города, неподалеку от центральной площади и античного театра.

В Турции обнаружили прекрасно сохранившийся мозаичный зал возрастом 1600 лет / © AA Photo

Древние жители Смирны использовали сложные геометрические орнаменты, чтобы защитить свои дома и общественные пространства от бед и дурного влияния. Обнаруженный мозаичный пол, по мнению исследователей, был не просто декоративным элементом, а имел более глубокое, символическое значение.

Пока археологи не могут с уверенностью сказать, как именно использовалось здание, в котором находилась мозаика. Однако его расположение на одной из главных улиц города указывает на важную роль в общественной жизни Смирны в период с IV по VI век нашей эры. Присутствие узла Соломона — символа защиты от зла и несчастий — позволяет предположить, что помещение выполняло особую функцию, хотя это еще предстоит подтвердить.

Недавние раскопки в центре Измира открыли новый фрагмент повседневной жизни и системы верований древней Смирны. Примечательно, что предыдущий мозаичный зал был найден здесь около 70 лет назад, поэтому новая находка удивила археологов не только из-за большого временного разрыва между открытиями, но и из-за сравнительно скромных размеров помещения.

Мозаичный пол расположен в пока неидентифицированном здании в престижной части древнего города. Его размеры составляют примерно три на четыре метра. Орнамент включает переплетающиеся двенадцатиугольные панели с яркими геометрическими и растительными мотивами — характерными для позднеримского периода.

Особое внимание исследователей привлек именно узел Соломона. Этот символ, олицетворяющий вечность и мудрость, в разных культурах и религиях также считался защитой от злых сил, дурного глаза и зависти.

Руководитель раскопок рассказал изданию The Archaeologist, что кресты, окружающие узел, изначально носили декоративный характер, но со временем были включены в религиозную символику. В любом случае, по мнению археологов, изображения явно указывали на защитную функцию пространства. Это вновь поднимает вопрос: было ли здание частным домом на «главной улице» или же выполняло общественную роль?

Ученые также установили, что здание занимало центральное место в древнем городе и спустя столетия использовалось повторно. Их поразили свидетельства того, что постройка была вновь задействована примерно через 1500 лет после своего возведения.

Мозаичный пол, по всей вероятности, был открыт повторно и сохранен либо соседней немусульманской больницей, либо местными жителями. Они постарались встроить его в процесс реконструкции здания. Неизвестно, осознавали ли они историческую ценность находки или, как и современные археологи, обнаружили её случайно.

Тем не менее мозаика стала символом непрерывности городской жизни — своеобразной нитью, проходящей через века существования Смирны. Сам узел Соломона также сохраняет свое значение в разных культурах как мощный и универсальный символ.

Планируемые на 2026 год раскопки могут привести к обнаружению новых помещений или архитектурных элементов, которые помогут разгадать назначение этого загадочного пространства.

Одно исследователям уже ясно: мозаичный пол точно отражает характер Смирны — города, где, как заключают археологи, «искусство, вера и повседневная жизнь были неразрывно переплетены».