Доля людей по странам, считающих рождение ребенка долгом
Можно ли назвать рождение ребенка долгом перед обществом — вопрос дискуссионный. Ответ зачастую различается в зависимости от страны.
В европейских странах в последние годы наблюдается стабильно низкая рождаемость. В подавляющем большинстве стран коэффициент рождаемости не превышает уровень воспроизводства — 2,1 ребенка на одну женщину. Государства разными способами пытаются решить проблему демографии. Однако отношение граждан к рождению детей меняется в зависимости от страны.
Больше всего людей, считающих рождение ребенка долгом перед обществом, проживает в странах Восточной Европы и на Балканах. Также к этой группе относится Португалия.
Так, по данным World Values Survey, 83% жителей Болгарии считают рождение ребенка долгом. В Турции, Беларуси и Черногории такой позиции придерживается примерно половина граждан.
В странах Северной и Западной Европы наблюдается обратная ситуация. Лишь 8% шведов назвали рождение ребенка долгом перед обществом. В Великобритании такой позиции придерживается 11% граждан, в Ирландии — 12%.
Любопытно, что отношение к рождаемости как долгу не всегда сильно влияет на демографические показатели. Так, в Ирландии и Болгарии коэффициент рождаемости превышает средний по Европе (примерно 1,4-1,5). В Ирландии он составляет 1,8 ребенка на одну женщину, в Болгарии — 1,7.
