Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
9 января, 14:03
Рейтинг: +139
Посты: 427

Доля людей по странам, считающих рождение ребенка долгом

Можно ли назвать рождение ребенка долгом перед обществом — вопрос дискуссионный. Ответ зачастую различается в зависимости от страны.

# демография
# Европа
# Инфографики
# карта
Доля людей по странам, считающих рождение ребенка долгом / © Georgi Ramyatnih, Amazing maps
Доля людей по странам, считающих рождение ребенка долгом / © Georgi Ramyatnih, Amazing maps

В европейских странах в последние годы наблюдается стабильно низкая рождаемость. В подавляющем большинстве стран коэффициент рождаемости не превышает уровень воспроизводства — 2,1 ребенка на одну женщину. Государства разными способами пытаются решить проблему демографии. Однако отношение граждан к рождению детей меняется в зависимости от страны.

Больше всего людей, считающих рождение ребенка долгом перед обществом, проживает в странах Восточной Европы и на Балканах. Также к этой группе относится Португалия. 

Так, по данным World Values Survey, 83% жителей Болгарии считают рождение ребенка долгом. В Турции, Беларуси и Черногории такой позиции придерживается примерно половина граждан.

В странах Северной и Западной Европы наблюдается обратная ситуация. Лишь 8% шведов назвали рождение ребенка долгом перед обществом. В Великобритании такой позиции придерживается 11% граждан, в Ирландии — 12%. 

Любопытно, что отношение к рождаемости как долгу не всегда сильно влияет на демографические показатели. Так, в Ирландии и Болгарии коэффициент рождаемости превышает средний по Европе (примерно 1,4-1,5). В Ирландии он составляет 1,8 ребенка на одну женщину, в Болгарии — 1,7. 

Последние комментарии

Konstantin Resto
25 минут назад
Гипотеза выдвинута (мамонты дожили до бронзового века) → Найдены «подтверждения» (кости, похожие на мамонтовые) → На этом строятся карьеры

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Julija Vasiljeva
1 час назад
Люди, ну просто для сравнения написано то. Я реально понимаю что континент со страной не сравнить, но статья просто для интереса ведь. Ну не учебник

Инфографика: истинный масштаб Африки

Nikita Lazarenko
2 часа назад
Самая большая камера с самыми точными измерениями и при этом рисунок художника. Скорее ставьте мне минуса на комментарии адепты беспрекословного

Крупнейшая в мире цифровая камера обнаружила самый быстро вращающийся астероид

Sam Dowson
3 часа назад
Как говорил Королёв, «Пока я жив, ни одной бабы больше в космосе не будет!»

Впервые в истории МКС: NASA проведет эвакуацию экипажа миссии Crew-11 по медицинским показаниям

Konstantin Resto
3 часа назад
Учёные скормили мышам бактерии из кишков умных обезьян. И мыши резко поумнели. Оказалось, бактерии работают как дворники-отличники: подбрасывают

Кишечная микробиота приматов изменила мозг мышей по образцу эволюции человека

Лёва Градов
3 часа назад
Антарктида тоже часть Украины. Там пингвинов научили есть сало.

Инфографика: похожие по форме страны мира

Лёва Градов
3 часа назад
А ещё Антарктида также стала частью Украины. Жирный украинский пингвин Дикий научил местных пингвинов хрючить сало и борщ.

Инфографика: похожие по форме страны мира

Eduard Cernov
3 часа назад
Estes, увы, есть у них чёрная ядерная бомба. Называется "Демография". С её помощью чёрная раса становится доминантной в недалеком будущем

Инфографика: истинный масштаб Африки

Konstantin Resto
3 часа назад
"Хм, почему молчат скрепные комментаторы?!" - Это о ком? случайно не о тех сантехниках, кто все же освоил интернет и теперь гнет пальцы в темах, где

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Foxtrot Uniform
4 часа назад
Хм, почему молчат скрепные коментаторы?! Которые предрекают последние лет10 неизбежный крах зеленой энергетики как идеи в целом? Ах да, 10 лет назад

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

ulogin_facebook_1613394645440006
4 часа назад
Отправляйте Пересильд!

Впервые в истории МКС: NASA проведет эвакуацию экипажа миссии Crew-11 по медицинским показаниям

Делаешь
4 часа назад
Кто тут девушка у меня к вам вопрос Какой у вас размер от губ до рта

Интервью с китайским роботом-женщиной закончилось провалом

Konstantin Resto
4 часа назад
Нерешённые проблемы как проекции одной сущности: • P vs NP — сложность вычислений определяется глубиной фрактальной временной решётки • Гипотеза

Крупнейшая в мире цифровая камера обнаружила самый быстро вращающийся астероид

Konstantin Resto
4 часа назад
"Быстро вращающиеся космические тела дают ученым ключ к пониманию ранних этапов формирования Солнечной системы". Есть только оно объективное

Крупнейшая в мире цифровая камера обнаружила самый быстро вращающийся астероид

Николай Цыгикало
4 часа назад
«с последующим возвращением и повторным входом в атмосферу над северной Мексикой.» Слово «повторным» явно лишнее. Что значит повторный вход в

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

Mikhail Lukashev
4 часа назад
Очень странный товарищ. Не знал о наличии международного ордера, да я ещё и выданного Украиной, да ещё и за раскопки в "аннексированном" Крыму? Так

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Александр Кугатов
5 часов назад
Violet, Разведаны все и большинство разрабатывать экономически невыгодно(это значит убыточно).Старые скважины иссекают, а на разработку новых, да и

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

andrey zeltser
5 часов назад
",Десятилетия недофинансирования" ,пишите прямо- десятилетия у власти в стране коммунистов ,которые только и умеют,что разрушать.

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Konstantin Resto
5 часов назад
тут присутствуют кретины которые воспринимают мои посты как "бред" ИИ Наверно стоит пояснить этим придуркам элементарное Для формирования

Астрофизики нашли «неудавшуюся» галактику

Александр Кугатов
6 часов назад
Re, Союз развалился потому что тратил на ВПК более 40% своих доходов,вместо туалетной бумаги и штанов делали ни кому не нужные ракеты и бомбы.

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

