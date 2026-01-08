Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Представлен первый в мире складной руль для автономного Tensor Robocar
Компании Autoliv и Tensor совместно разработали то, что они называют первым в мире складным рулевым колесом, предназначенным для серийного автономного автомобиля.
Система дебютирует в Tensor Robocar — персональном автономном автомобиле четвертого уровня, который, как ожидается, будет готов к массовому производству во второй половине 2026 года.
При ручном управлении он функционирует как обычное рулевое колесо, а при автономном движении полностью убирается.
По словам разработчиков, такое решение отвечает на растущую проблему интерьеров автономных автомобилей: традиционные рулевые системы становятся избыточными и ограничивают использование пространства салона.
По мере перехода автомобилей к более высоким уровням автоматизации пересматривается и их внутренняя компоновка. Рули, педали и приборные панели, рассчитанные на постоянное участие человека, снижают комфорт и гибкость, когда машина едет сама. Autoliv и Tensor утверждают, что их совместная разработка позволяет устранить эти ограничения без ущерба для безопасности.
Рулевое колесо напрямую интегрировано в автономную систему управления Tensor Robocar. Когда автомобиль переходит в режим четвертого уровня — при котором он способен самостоятельно выполнять все задачи вождения в определенных условиях, — руль полностью втягивается, освобождая место водителя и позволяя более свободно использовать салон.
«Ранее складные рулевые колеса существовали лишь в концепт-карах — теперь мы выводим эту инновацию в серийные автомобили для повседневного использования», — сообщили производители.
Tensor Robocar будет поддерживать различные уровни автономности, позволяя водителю при необходимости переключаться между полностью ручным и автономным режимами.
