Принимающие «Оземпик» начали меньше тратиться на продукты
Исследование показало, что снижение веса — не единственный результат приема «Оземпика». Как оказалось, люди, принимающие терапию GLP-1, сокращали траты на продукты питания.
GLP-1 (Глюкагоноподобный пептид-1) — естественный гормон в организме, вырабатывающийся в ответ на прием пищи и помогающий регулировать уровень сахара в крови, аппетит и пищеварение.
Ученые Корнеллского университета исследовали потребительские привычки людей, принимающих препараты GLP-1. Оказалось, что у них сократились расходы на продукты по сравнению с теми, кто такую терапию не принимал. В первую очередь такие люди покупали меньше закусок. Результат сохранялся, пока они принимали препарат. Исследование опубликовано в Journal of Marketing Research.
Многие исследования показывали, что препараты GLP-1, такие как семаглутид (активный ингредиент «Оземпика»), помогают людям терять вес. Некоторые ученые пытались узнать, как менялись пищевые привычки людей, но многие исследования основывались на личных оценках принимавших препараты.
В новой работе ученые проанализировали данные исследовательской фирмы Numerator, которая регулярно отслеживает траты на продукты и рестораны. У компании также были данные тех, кто принимал препараты GLP-1.
Исследователи сравнили домохозяйства, в которых хотя бы один человек сообщил о приеме таких лекарств по сравнению с теми, кто их не принимал. В течение шести месяцев после начала приема в домохозяйствах, где люди принимали GLP-1, расходы на продукты снизились на 5,3%. В домохозяйствах с высоким уровнем дохода сокращение оказалось еще более заметным — 8,2%. Сильнее всего люди снизили свои траты на соленые закуски — в среднем на 10,1%. Одновременно они стали больше покупать йогурты и свежие фрукты.
Результаты также подтверждают неприятную реальность, связанную с этими препаратами: они работают до тех пор, пока их принимают. Около трети домохозяйств прекратили прием GLP-1. Исследование показало, что такие люди вскоре вернулись к привычным тратам. Некоторые из них стали покупать больше нездоровых продуктов, чем раньше.
Южная Америка в доколониальный период была ареной многочисленных локальных конфликтов за ресурсы. Ученые из Аргентины выяснили подробности сложного и трудоемкого производства стрел в этом регионе.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Бытует мнение, что в большинстве случаев великими учеными, спортсменами и музыкантами становятся те, кто с самого детства проявлял соответствующие способности. Поэтому родители с трепетом всматриваются в ранние увлечения своих чад, чтобы как можно раньше выявить талант. Однако авторы нового исследования выяснили, что такое поведение — ошибка. Оказывается, большинство тех, кто сегодня определяет лицо мировой науки, спорта и искусства, в детстве ничем особенным не выделялись. Более того, интенсивная «дрессировка» с малых лет скорее мешает, чем помогает достичь вершин во взрослой жизни.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
