Принимающие «Оземпик» начали меньше тратиться на продукты

Исследование показало, что снижение веса — не единственный результат приема «Оземпика». Как оказалось, люди, принимающие терапию GLP-1, сокращали траты на продукты питания.

Тележка в супермаркете/ © rawpixel.com, freepik

GLP-1 (Глюкагоноподобный пептид-1) — естественный гормон в организме, вырабатывающийся в ответ на прием пищи и помогающий регулировать уровень сахара в крови, аппетит и пищеварение.

Ученые Корнеллского университета исследовали потребительские привычки людей, принимающих препараты GLP-1. Оказалось, что у них сократились расходы на продукты по сравнению с теми, кто такую терапию не принимал. В первую очередь такие люди покупали меньше закусок. Результат сохранялся, пока они принимали препарат. Исследование опубликовано в Journal of Marketing Research.

Многие исследования показывали, что препараты GLP-1, такие как семаглутид (активный ингредиент «Оземпика»), помогают людям терять вес. Некоторые ученые пытались узнать, как менялись пищевые привычки людей, но многие исследования основывались на личных оценках принимавших препараты.

В новой работе ученые проанализировали данные исследовательской фирмы Numerator, которая регулярно отслеживает траты на продукты и рестораны. У компании также были данные тех, кто принимал препараты GLP-1.

Исследователи сравнили домохозяйства, в которых хотя бы один человек сообщил о приеме таких лекарств по сравнению с теми, кто их не принимал. В течение шести месяцев после начала приема в домохозяйствах, где люди принимали GLP-1, расходы на продукты снизились на 5,3%. В домохозяйствах с высоким уровнем дохода сокращение оказалось еще более заметным — 8,2%. Сильнее всего люди снизили свои траты на соленые закуски — в среднем на 10,1%. Одновременно они стали больше покупать йогурты и свежие фрукты.

Результаты также подтверждают неприятную реальность, связанную с этими препаратами: они работают до тех пор, пока их принимают. Около трети домохозяйств прекратили прием GLP-1. Исследование показало, что такие люди вскоре вернулись к привычным тратам. Некоторые из них стали покупать больше нездоровых продуктов, чем раньше.