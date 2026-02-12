О мероприятии

С самого момента становления география как наука изучает природу, население и хозяйство и своей страны, и других стран мира. Это не только интересно, но и очень важно. Ведь именно комплексное изучение стран — страноведение — позволяет понять, например, почему одни страны, расположенные совсем рядом, не похожи друг на друга, а другие, хоть и находятся в разных частях света, но имеют много общего?

Изменение климата, стремительное сокращение площади природных территорий, уменьшение количества доступных водных ресурсов, нарастание загрязнения всех компонентов природных комплексов — это все вместе называется глобальными экологическими вызовами. Какие последствия они принесут странам мира, как можно снизить их негативный эффект или приспособиться к ним? Ответ на эти вопросы дает геоэкологическое страноведение. О том, что это такое и каким видится сегодняшний мир и его будущее страноведам-геоэкологам, расскажет географ Оксана Александровна Климанова.

