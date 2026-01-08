Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: какие страны признали Геноцид армян
Власти Османской империи с 1915 по 1923 годы массово убивали и депортировали проживающих там армян. По разным оценкам, в тот период погибли от 600 тысяч до полутора миллиона человек. На инфографике показаны страны, признавшие Геноцид армян.
Термин геноцид ввел юрист Рафаэль Лемкин. Международный правовой статус он получил только в 1948 году. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Документ вступил в силу 12 января 1951 года.
Согласно документу, геноцид — это действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу.
Великобритания, Франция и Российская империя в 1915 году в совместной декларации признали убийства армян преступлением против человечества. Однако тогда этот термин не был официально закреплен в международном праве.
Первой страной, признавшей геноцид армян, стал Уругвай — в 1965 году. К 2025 году геноцид армян официально признали более 30 государств, включая Россию, Францию, США, Польшу и Германию.
