От исчезнувших городов до утраченных гробниц: пять неразгаданных исторических загадок
Современные научные методы кардинально изменили изучение прошлого: исследователи научились извлекать ДНК из древних костей, обнаруживать погребенные города под плотным пологом джунглей и заглядывать внутрь запечатанных артефактов, не вскрывая их. И все же, несмотря на эти возможности, ряд исторических тайн остается неразрешенным.
Пять загадок, о которых пойдет речь ниже, не основаны на мифах или домыслах. Каждая из них связана с реальными событиями, подтвержденными достоверными источниками, и служит напоминанием о том, что даже при всех усилиях человечества история не всегда раскрывает свои тайны.
Гробницы Клеопатры и Александра Македонского.
Несмотря на многовековые поиски, места захоронения двух самых известных правителей античности — египетской царицы Клеопатры VII и Александра Великого — остаются неизвестными. Древние источники сообщают, что Клеопатру похоронили вместе с Марком Антонием в царской усыпальнице неподалеку от Александрии, однако землетрясения, проседание почвы и повышение уровня Средиземного моря радикально изменили облик древнего города.
Тело Александра Великого, умершего в 323 году до нашей эры, по свидетельствам современников, было перевезено в Египет и погребено в Александрии, где его гробницу якобы посещали римские императоры. К концу поздней античности упоминания о ней полностью исчезают.
Археологические исследования в районе Александрии и близлежащих мест, таких как Тапосирис-Магна, дали многообещающие, но не окончательные находки. Городская застройка, разграбления и изменения окружающей среды, вероятно, уничтожили или скрыли усыпальницы настолько глубоко, что восстановить их местоположение сегодня крайне сложно. Историки по-прежнему не уверены, сохранились ли эти гробницы или они утрачены навсегда.
Исчезнувшая колония Роанок — Америка.
Основанная в 1587 году на острове Роанок у побережья современной Северной Каролины, эта колония стала первой серьезной попыткой Англии создать постоянное поселение в Северной Америке. Когда губернатор Джон Уайт вернулся из Англии спустя три года с припасами, колония оказалась полностью покинутой. Тел обнаружено не было, как и признаков насилия.
Единственной зацепкой стало вырезанное на столбе слово «CROATOAN» — название соседнего острова, населенного коренными народами. Археологические данные позволяют предположить, что колонисты могли расселиться и частично ассимилироваться среди местного населения из-за нехватки продовольствия, болезней или напряженных отношений с соседями.
Тем не менее ни одна версия не объясняет всех имеющихся фактов, а подтвержденных останков поселенцев до сих пор не найдено. История Роанока остается наглядным примером уязвимости ранних колониальных проектов и ограниченности исторической реконструкции.
Утраченные города Амазонии и упадок цивилизации долины Инда.
На протяжении большей части XX века ученые считали, что амазонские джунгли не могли поддерживать существование крупных и сложных обществ. Это представление было опровергнуто лидарами и археологическими исследованиями, выявившими под кронами леса разветвленные сети дорог, площадей и укрепленных поселений.
Эти открытия позволяют предположить, что до прихода европейцев здесь могли жить миллионы людей. Причины исчезновения этих обществ — будь то болезни, экологические изменения или социальные потрясения — до сих пор не установлены.
Схожая загадка связана с цивилизацией долины Инда, одной из древнейших городских культур мира, пришедшей в упадок около 1900 года до нашей эры. Крупные города оказались покинуты, но не разрушены. Геологические данные указывают на изменение русел рек и продолжительные засухи, однако нерасшифрованная письменность этой цивилизации серьезно ограничивает понимание ее политических и социальных процессов. В обоих случаях развитые общества исчезли, не оставив ясных письменных свидетельств, и археология вынуждена восстанавливать их историю по фрагментам.
Линии Наска — Перу.
На засушливых равнинах юга Перу, в период приблизительно с 500 года до нашей эры по 500 год нашей эры, были созданы линии Наска — сотни гигантских геоглифов, изображающих животных, растения, геометрические фигуры и прямые линии, протянувшиеся на километры. Лучше всего они различимы с воздуха, что породило множество вопросов о способе и цели их создания.
Археологические исследования показывают, что линии были выполнены путем удаления темных камней с поверхности, обнажавших более светлую почву — метод, позволивший изображениям сохраниться на протяжении веков благодаря сухому климату. Основные интерпретации связывают геоглифы с ритуальной практикой, управлением водными ресурсами или церемониальными маршрутами, связанными с сезонными циклами.
Некоторые линии ориентированы на астрономические события, однако ни одна теория не объясняет всего разнообразия форм. В отсутствие письменных источников культуры Наска их истинное назначение остается одной из самых устойчивых археологических загадок Южной Америки.
Скелеты у озера Роопкунд — Индия.
Высоко в Индийских Гималаях, у ледникового озера Роопкунд, были обнаружены останки сотен людей, разбросанные вдоль береговой линии. Радиоуглеродный анализ и генетические исследования показали, что эти люди погибли не в результате одного события. Они принадлежали к разным группам и эпохам, иногда разделенным почти тысячелетием.
Одна из групп, по-видимому, погибла около IX века нашей эры, вероятно, в результате внезапного экстремального погодного явления. Ученые предполагают, что причиной смерти могли стать крупные градины, вызвавшие смертельные травмы головы, соответствующие обнаруженным повреждениям черепов.
Позднейшие группы могли быть паломниками или путешественниками, чья судьба сложилась иначе. Хотя современные методы прояснили некоторые аспекты этой тайны, остаются вопросы о том, почему люди снова и снова направлялись в столь труднодоступное высокогорное место и почему трагические события происходили там неоднократно.
