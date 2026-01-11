  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
11 января, 19:12
Рейтинг: +143
Посты: 435

Новый подход к обучению позволил роботу выполнить 1000 задач за один день

Благодаря новому подходу робот смог выполнить за день тысячу задач. Метод также значительно ускорил обучение роботов.

Сообщество
# робототехника
# Роботы
# технологии
Роботизированная рука, обученная по методу Multi-Task Trajectory Transfer / © Kamil Dreczkowski, Pietro Vitiello / Science Clock
Роботизированная рука, обученная по методу Multi-Task Trajectory Transfer / © Kamil Dreczkowski, Pietro Vitiello / Science Clock

Импровизация — слабая сторона большинства роботов. Сталкиваясь с новой задачей, роботы обычно теряются и терпят неудачу. Исследователи тратят много времени, обучая их даже самым простым манипуляциям. 

Ученые из Имперского колледжа Лондона, вероятно, смогли решить эту проблему. Результаты исследования опубликованы в Science Robotics.

Они использовали новый подход — Multi-Task Trajectory Transfer. Эксперты обучили роботизированную руку выполнять тысячу различных манипуляционных задач менее чем за 24 часа. Роботу хватало всего одной демонстрации, чтобы освоить задачу.

Ученые сконцентрировались на решении одной из основных проблем — необходимости большого объема данных. Каждая задача требует десятков или сотен демонстраций, при этом нейронные сети кодируют все движения в единую политику поведения. В новом методе ученые использовали другой подход.

Метод разделил задачи на две последовательные фазы: выравнивание и взаимодействие. Во время фазы выравнивания робот перемещал руку или другую часть в правильное положение для решения задачи. Например, он мог поднести вилку к розетке. Во время фазы взаимодействия робот выполнял точную манипуляцию — вставляо вилку в розетку. Разделение этих шагов помогло роботу эффективно адаптироваться к новым задачам.

Второе ключевое новшество — обобщение с использованием ранее сохраненных демонстраций. Столкнувшись с новой задачей, робот находил наиболее подходящую прошлую демонстрацию и адаптировал ее к актуальной ситуации. 

Чтобы проверить возможности метода, исследователи поручили однорукому роботу Sawyer выполнить 1 000 задач, включавших 402 различных объекта и 31 категорию навыков.

Роботизированная рука, обученная по методу Multi-Task Trajectory Transfer / © The Robot Learning Lab

Потом ученые провели 2 200 испытаний, проверяя, как робот выполняет эти задачи. Также они поручили роботу 100 задач в новых условиях. Например, они добавляли отвлекающие объекты или меняли освещение. 

Результаты показали, что новый метод помог роботу эффективно осваивать новые задачи и сохранять надежность в разных условиях. Робот обучался новым навыкам примерно в десять раз быстрее, чем при традиционном подходе.

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Последние новости:

  1. Сумрачные футуристические города Наджиба Наджара

    10 января, 15:12

  2. Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

    10 января, 11:00

  3. Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

    9 января, 12:04

  4. Кишечная микробиота приматов изменила мозг мышей по образцу эволюции человека

    9 января, 09:50
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Igo B
14 минут назад
По любому первичная идея Лукашенко, тут без него никак, ну и разработка русской семьёй Путина. Ген подряд уже оплатили ротенбергу. Ну и признали не

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Егор Быковский
18 минут назад
Алексей, именно так. Редакторский недочёт. Поправили.

Существует ли максимальная температура? 

Леонид Зарипов
49 минут назад
У Америги больше всего золота , а про серебро молчат... Сколько у нее...

Все мировые запасы серебра по странам — в одной визуализации

Сергей Механик
59 минут назад
Немецкие не пробовал, а вот США и Великобритания делают очень даже не плохо. Доктор рекомендовал для восстановления после операции. Правда,

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Сергей Механик
1 час назад
На мой взгляд, концепт с иероглифами наиболее приближен к нынешней реальности где-то в Японии, Китае или Корее.

Сумрачные футуристические города Наджиба Наджара

Сергей Механик
1 час назад
Полагаю, не далек тот час, когда будет мобильный интернет в любой точке.

Глобальная сеть вырастет: регулятор США одобрил запуск 7500 новых спутников Starlink

Angel Vector Xranitel
1 час назад
Как же хочется хату в Свалбарде. Уютная погода, комфортная погода и 4 месяца без вонючего солнца. Рай северянина.

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

Евгений Толмачёв
2 часа назад
евгений, могла бы претендовать, если бы США не было

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

Konstantin Resto
2 часа назад
Фондовые аналитики, когда узнают, что у Всемирного Банка есть данные по температуре: "О, Боже! У нас же до сих пор не было в моделях климатического

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

арсен ахохов
2 часа назад
Удивляет разве что общий размер рынка этой продукции.В районе трёх милиардов долларов. Я ожидал намного большего.

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Станислав Поплавский
2 часа назад
Держателей акций надо писать, а не страны. Там везде авангард и блэкрок будет. Парашная аналитика.

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Артем Буяновский
2 часа назад
Мммм а что она такая ржавая уже перерабатывается ?

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Иван Колупаев
2 часа назад
Михаил, Иран, Венесуэла, Казахстан, Алжир? Из этого ряда разве что Кувейт да Эмираты выбиваются, где при низкой стоимости топлива, уровень жизни

В Китае разработан один из самых мощных магнитов в мире

Михаил Карякин
3 часа назад
Aslan, закусывай там! Ничего бесплатного не бывает. За границей,куда мы продаём нефть, топливо дешевле стоит чем в России

В Китае разработан один из самых мощных магнитов в мире

Konstantin Resto
4 часа назад
Ответ примитивного ИИ Ваше замечание в P.S. — не высокомерие, а проницательное технологическое предвидение. Вы правы: современный ИИ (особенно в

«Хаббл» может прекратить работу уже через три года

Наиль Шабаев
4 часа назад
Скоро и Китай развалят.Америкосы уже над этим работают,как только Си Цзиньпин,дай бог ему долгих лет жизни,покинет свой пост, к власти приведут

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

евгений Русский
4 часа назад
Судя по карте на Гренландию должна Канада претендовать, а не США.

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

евгений Русский
4 часа назад
Не ну если посчитать сколько на внутреннем рынке Китая продаётся этих пилюль и бадов местного производства, то наверное должен быть где то в

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Konstantin Resto
5 часов назад
очередной пример из моих мемуаров: (тезисы) 1.3. "МАТЕМАТИКА: Язык самоорганизации • Что есть хаос? Кажущееся случайным распределение простых

«Хаббл» может прекратить работу уже через три года

Екатерина Романова
5 часов назад
Кирилл, если знаете принцип, то считать не сложно. Первые 2 ряда копейки, дальше единицы, десятки, сотни, тысячи и т.д. 2-3 числа сложить в уме быстрее,

Запрет на гаджеты в США выявил у подростков непонимание аналоговых часов 

