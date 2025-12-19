Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: 30 крупнейших городов по численности населения

Рост населения, миграция и экономические возможности продолжают притягивать миллионы людей в крупнейшие агломерации планеты. В то же время старение населения и дефицит пространства все заметнее сдерживают рост ряда давно сложившихся мегаполисов.

Рейтинг: 30 крупнейших городов по численности населения / © Visual Capitalist

Новая инфографика, созданная специалистами портала Visual Capitalist на основе данных доклада ООН World Urbanization Prospects 2025, ранжирует крупнейшие городские центры Земли, показывая, где сегодня концентрируется население и в каких регионах в ближайшие годы вероятен дальнейший рост.

Рейтинг: 30 крупнейших городов по численности населения / © Visual Capitalist

Азия по-прежнему остается эпицентром глобальной урбанизации. Столица Индонезии Джакарта в 2025 году занимает первое место в мире по численности населения — почти 42 миллиона человек. Вплотную за ней следуют Дакка (Бангладеш) и Токио.

На Китай и Индию приходится значительная доля городов из первой тридцатки, включая Шанхай, Гуанчжоу, Нью-Дели и Мумбаи. Эти мегаполисы опираются на огромный внутренний рынок, высокую концентрацию экономики и многолетнюю роль региональных центров.

Хотя Азия лидирует по масштабам, самые высокие темпы роста все чаще наблюдаются в других регионах.

Луанда, столица Анголы, стала самым быстрорастущим городом мира: с 2000 года ее население увеличивается примерно на 11% в год. Основные причины — высокая рождаемость и миграция из сельских районов. Другие африканские города, такие как Лагос и Киншаса, также поднимаются в рейтинге, отражая молодую структуру населения континента и ускоряющуюся урбанизацию.

Однако далеко не все крупные города растут быстрыми темпами. Ряд зрелых агломераций, включая Осаку и Мехико, сталкиваются с замедлением роста или даже с сокращением численности населения.

Ключевую роль здесь играют старение населения, снижение рождаемости и ограниченное предложение жилья. В странах с высоким уровнем дохода рост городов все в большей степени определяется повышением производительности, а не увеличением численности жителей, что знаменует собой заметный сдвиг по сравнению с предыдущими десятилетиями.