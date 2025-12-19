Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Трамп решил закрыть крупный центр климатических исследований

Администрация президента США Дональда Трампа собирается упразднить Национальный центр атмосферных исследований в Колорадо — одну из ведущих в мире лабораторий по исследованию климата.

Национальный центр атмосферных исследований в Колорадо / © Daderot, Wikipedia

Как сообщает USA Today, чиновники администрации Трампа называют исследовательский центр «очагом климатического алармизма». Учреждение, основанное в 1960 году, в начале занималось исследованиями в области химии атмосферы и физической метеорологии. Центр финансируется из федерального бюджета.

Во время предстоящей проверки администрация хочет выявить и прекратить то, что она называет «зеленым исследовательским мошенничеством». «Жизненно важные функции» чиновники планируют передать другим организациям. По мнению представителей администрации, исследовательский центр нужно вернуть к его первоначальной деятельности.

Национальный центр атмосферных исследований широко известен во всем мире благодаря достижениям в изучении погоды, включая тропические циклоны.

Этот исследовательский центр — не единственная пострадавшая организация, которая занимается проблемами климата. Трамп активно выступает за масштабные сокращения в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA). Некоторые подразделения американский президент хочет полностью закрыть.