Ученые обнаружили под Бермудами необычную структуру
Бермудский треугольник — одна из главных загадок планеты. Однако ученые нашли в этом районе нечто еще более удивительное.
Под Бермудскими островами исследователи обнаружили огромную каменистую структуру, «непохожую ни на что другое на Земле». Слой породы толщиной около 20 километров залегает под океанической корой под островами. Как отметила команда, ученые раньше никогда не встречали структуру такой толщины. Находка может помочь ответить на один из вопросов о знаменитых островах.
Бермудские острова расположены на приподнятом участке океанической коры, известном как «океанический свелл». Такие образования исследователи обычно связывают с вулканической активностью, но у ученых нет доказательств, что именно вулкан стал причиной необычной геологии Бермуд. На острове не было извержений более 31 миллиона лет. За это время любые вулканические свеллы должны были исчезнуть.
В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, ученые просмотрели записи сейсмической станции на Бермудских островах. Они проследили происхождение далеких, но сильных землетрясений, проходивших сквозь породу, находящуюся на глубине в 50 километров под островом.
В месте, где сейсмические волны неожиданно изменили курс, исследователи обнаружили необычный толстый слой породы. По словам ученых, обычно под океанической корой находится мантия, но на Бермудских островах они заметили еще один слой, расположенный под корой, внутри тектонической плиты. По мнению геологов, открытие может стать важным шагом на пути к разгадке тайны Бермудских островов.
Хотя Бермуды известны необъяснимыми исчезновениями кораблей и самолетов, главная загадка для ученых — существование океанических свеллов. Цепи островов, например Гавайи, обычно образуются из-за вулканической активности над областями, где горячая расплавленная порода из мантии поднимается к поверхности. Когда горячее вещество пробирается сквозь кору и образует острова, оно также поднимает тектоническую плиту, создавая океанический свелл. При удалении тектонической плиты от горячей точки постепенно исчезают и свеллы.
На Бермудских островах нет свидетельств вулканической активности в последние 31 миллион лет. Из-за этого ученые не смогли объяснить, почему свелл сохранил такую высоту. Однако недавно обнаруженный слой оказался менее плотным, чем окружающая порода. Он одновременно отклоняет проходящие сейсмические волны и приподнимает остров.
Прошлые исследования показывали, что старая лава на Бермудских островах содержит мало кремния. По мнению исследователей, это может означать, что она произошла из слоя Земли с очень низким содержанием углерода. Вероятно, этот углерод появился глубоко в мантии Земли, когда распадался суперконтинент Пангея и образовал Атлантический океан.
Предположительно, именно по этой причине Бермудские острова могут так сильно отличаться от островов в Тихом или Индийском океанах, которые сформировались в пределах более древних океанов. Сейчас ученые изучают другие острова по всему миру, чтобы понять, есть ли где-то еще такие слои или Бермудские острова — единственные в своем роде.
