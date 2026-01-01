  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
1 января, 16:55
Рейтинг: +129
Посты: 407

Ученые обнаружили под Бермудами необычную структуру

Бермудский треугольник — одна из главных загадок планеты. Однако ученые нашли в этом районе нечто еще более удивительное.

# аномалии
# Бермудский треугольник
Вид на Бермудские острова с МКС / © Mission 17 Crew, NASA
Вид на Бермудские острова с МКС / © Mission 17 Crew, NASA

Под Бермудскими островами исследователи обнаружили огромную каменистую структуру, «непохожую ни на что другое на Земле». Слой породы толщиной около 20 километров залегает под океанической корой под островами. Как отметила команда, ученые раньше никогда не встречали структуру такой толщины. Находка может помочь ответить на один из вопросов о знаменитых островах. 

Бермудские острова расположены на приподнятом участке океанической коры, известном как «океанический свелл». Такие образования исследователи обычно связывают с вулканической активностью, но у ученых нет доказательств, что именно вулкан стал причиной необычной геологии Бермуд. На острове не было извержений более 31 миллиона лет. За это время любые вулканические свеллы должны были исчезнуть.

В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, ученые просмотрели записи сейсмической станции на Бермудских островах. Они проследили происхождение далеких, но сильных землетрясений, проходивших сквозь породу, находящуюся на глубине в 50 километров под островом.

В месте, где сейсмические волны неожиданно изменили курс, исследователи обнаружили необычный толстый слой породы. По словам ученых, обычно под океанической корой находится мантия, но на Бермудских островах они заметили еще один слой, расположенный под корой, внутри тектонической плиты. По мнению геологов, открытие может стать важным шагом на пути к разгадке тайны Бермудских островов.

Хотя Бермуды известны необъяснимыми исчезновениями кораблей и самолетов, главная загадка для ученых — существование океанических свеллов. Цепи островов, например Гавайи, обычно образуются из-за вулканической активности над областями, где горячая расплавленная порода из мантии поднимается к поверхности. Когда горячее вещество пробирается сквозь кору и образует острова, оно также поднимает тектоническую плиту, создавая океанический свелл. При удалении тектонической плиты от горячей точки постепенно исчезают и свеллы. 

На Бермудских островах нет свидетельств вулканической активности в последние 31 миллион лет. Из-за этого ученые не смогли объяснить, почему свелл сохранил такую высоту. Однако недавно обнаруженный слой оказался менее плотным, чем окружающая порода. Он одновременно отклоняет проходящие сейсмические волны и приподнимает остров.

Схема слоев Бермудских островов / © Geophysical Research Letters
Схема слоев Бермудских островов / © Geophysical Research Letters

Прошлые исследования показывали, что старая лава на Бермудских островах содержит мало кремния. По мнению исследователей, это может означать, что она произошла из слоя Земли с очень низким содержанием углерода. Вероятно, этот углерод появился глубоко в мантии Земли, когда распадался суперконтинент Пангея и образовал Атлантический океан. 

Предположительно, именно по этой причине Бермудские острова могут так сильно отличаться от островов в Тихом или Индийском океанах, которые сформировались в пределах более древних океанов. Сейчас ученые изучают другие острова по всему миру, чтобы понять, есть ли где-то еще такие слои или Бермудские острова — единственные в своем роде. 

Последние комментарии

Ьал Белк
9 минут назад
УмяИНФкакОТКРпорталНЗ vkka4itor -_

Опубликован новый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS 

UFC 3
19 минут назад
Ivan, какая нах южная часть, я живу на юге -25 помню лишь все 2 раза.

В Китае прошли крупнейшие полевые зимние испытания электромобилей

Ьал Белк
32 минуты назад
УмяИНФкакОТКРпорталНЗ vkka4ito

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

Konstantin Resto
41 минута назад
Рудольф, отвечу цитатой из моих мемуаров Если два человека спрашивают, что я подразумеваю под верификацией, это уже

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

pahan.ua@mail.ru
1 час назад
Сергей, арабы не национализировали ничего. Изначально они отдали разработку залежей американцам и жили вполне успешно на деньги с этого. Потом,

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Эдуард Гримме
2 часа назад
Скоро долллар рухнет, мне так по телевизору сказали

Рейтинг: самые влиятельные резервные валюты мира

Михаил Толкачев
3 часа назад
Рудольф, плоховато историю знаете. Мексиканцы могли бы с вами поспорить по поводу Калифорнии и Техаса

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Tatiana Taonix
4 часа назад
Не хочу влезать в срач о том у кого сколько нефти. Но ребят, почему у вас флаги Кувейта и ОАЭ совпадают? Это одна страна по вашему? Вы в курсе что у ОАЭ

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Александр Евглевский
4 часа назад
Рудольф, бачили очі що купували, тер їжте хочь повилазьте

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Станислав Кузнецов
7 часов назад
Да, лучше помолчите. Меньше левой чуши нагородите

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Станислав Кузнецов
7 часов назад
Сергей, не перевирайте. Так говорят те, кто любит на халяву получить технологии и развитие, а потом кинуть владельцев через болт. Говорят именно в

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Pavel
7 часов назад
Нет, а что случилось?

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Григорий Кабанов
7 часов назад
От этих прогнозов нет толку, потому что они не учитывают открытия новых месторождений. Нефть может быть и не бесконечная, но она постоянно

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Сергей Котенко
8 часов назад
Вся ваша статистика фуфло где вы такие берётесь статисты

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Сергей Котенко
8 часов назад
Рудольф, официально не присоединяла.Не будут подчиняется мы придумаем какую нибудь пробирку и разнесём вашу страну как Ливию Ирак Сирию.Надо

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Abellardo _
8 часов назад
Rex, ну у меня друг детства в США проживает, хочет вернуться – удерживает только то что за 20 лет много усилий в карьеру угрохал.

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Гелди Ходжаев
8 часов назад
Такой симулятор отлично подойдёт для фанатов Майнкрафта!

Энтузиаст создал интерактивную трехмерную симуляцию Солнечной системы

Сергей Софьин
9 часов назад
Станислав, то есть, живя в своём доме, на своей земле, я не имею права этим пользоваться? Ну ты сказал. А как же В Эмиратах, у арабов?

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Дмитрий Сикан
10 часов назад
В комментах столько патриотов, которые "чутка" офигели, что Россия не топ даже в этом рейтинге.

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Rex
10 часов назад
Machine, У меня вопрос, если в загнивающей и ужасной Америке так хреново и невыносимо живётся, зачем там живёт твой двоюродный брат? Почему бы ему не

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

