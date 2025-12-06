Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Подведены итоги конкурса научной фотографии Royal Society Publishing — 2025
Жюри конкурса Royal Society Publishing 2025 объявило победителей состязания. Работы-финалистов представляют собой галерею лучших научных снимков со всей планеты. Каждая категория раскрывает удивительный сплав визуальной выразительности и глубокого научного смысла.
Самцы большого степного тетерева (Tympanuchus cupido) демонстрируют воздушный бой за самку.
На снимке победителя запечатлены две нити австралийского паука Asianopis subrufa. В отличие от пауков, плетущих классические ловчие сети, этот хищник удерживает специальную липкую сеть между четырьмя передними конечностями. Когда в поле зрения появляется ничего не подозревающее насекомое, паук молниеносно растягивает сеть и набрасывает ее на жертву.
Павлиноглазка атлас (Attacus atlas) — настоящая мастерица обмана. С размахом крыльев до 30 сантиметров она является одной из самых крупных бабочек в мире, но ее размеры сами по себе не гарантируют безопасность. Присмотритесь к кончикам ее крыльев — и вы увидите очертания двух змеиных голов. Эта мимикрия не случайна: птицы, главные враги бабочки, инстинктивно избегают змей. Таким образом, Attacus atlas «одалживает» грозный облик рептилии, чтобы защитить свою короткую жизнь.
Антарктические ледники оказывают мощное влияние на океан: при таянии они поставляют в море пресную воду и питательные вещества, а также способствуют глобальному повышению уровня моря. В то же время они уязвимы перед потеплением океана, становясь менее стабильными и учащая обрушения айсбергов. Чтобы лучше понять, как работают эти ключевые процессы и каковы их последствия для климата, повышения уровня моря и океанических экосистем, ученые отправились в Антарктиду на британском полярном исследовательском судне «Сэр Дэвид Аттенборо».
Фотография была сделана во время этой зимней кампании в заливе Берген на Антарктическом полуострове. Ледники здесь отступают с высокой скоростью, что связано с сильным потеплением океана и атмосферы.
Танцы японских журавлей стали предметом многочисленных экологических исследований, однако автор фотографии видит роль этих птиц и их танцев в культуре коренного народа Японии — айнов.
Эта фотография раскрывает изящную сложность сети двигательных нейритов человека — тонких, ветвящихся «магистралей», которые соединяют отдельные нервные клетки и обеспечивают движение.
Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.
Химики обнаружили, что популярные антибиотики тетрациклинового ряда меняют метаболизм обычной кишечной бактерии Bacteroides dorei. Под воздействием низких доз лекарства микроб начинает синтезировать скрытые ранее вещества, которые провоцируют воспаление и заставляют организм хозяина уничтожать конкурентов этой бактерии.
Европейское космическое агентство сейчас строит зонд для перехвата кометы из самых дальних окраин Солнечной системы. Ученые предложили использовать его как прототип для создания такого же аппарата, предназначенного для «ловли» объектов из межзвездного пространства.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
