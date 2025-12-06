  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
6 декабря, 10:10
Рейтинг: +515
Посты: 784

Подведены итоги конкурса научной фотографии Royal Society Publishing — 2025

Жюри конкурса Royal Society Publishing 2025 объявило победителей состязания. Работы-финалистов представляют собой галерею лучших научных снимков со всей планеты. Каждая категория раскрывает удивительный сплав визуальной выразительности и глубокого научного смысла.

Сообщество
# биология
# наука
# природа
# фотографии
Победитель в категории «Поведение животных» — «Бой тетеревов» / © Peter Hudson
Победитель в категории «Поведение животных» — «Бой тетеревов» / © Peter Hudson

Самцы большого степного тетерева (Tympanuchus cupido) демонстрируют воздушный бой за самку.

Победитель конкурса — «Завораживающие паучьи нити» / © Dr Martín J. Ramírez
Победитель конкурса — «Завораживающие паучьи нити» / © Dr Martín J. Ramírez

На снимке победителя запечатлены две нити австралийского паука Asianopis subrufa. В отличие от пауков, плетущих классические ловчие сети, этот хищник удерживает специальную липкую сеть между четырьмя передними конечностями. Когда в поле зрения появляется ничего не подозревающее насекомое, паук молниеносно растягивает сеть и набрасывает ее на жертву.

Победитель в категории «Экология и науки об окружающей среде» — «Галактика амфибий». Массовое размножения мадагаскарских лягушек / © Filippo Carugati
Победитель в категории «Экология и науки об окружающей среде» — «Галактика амфибий». Массовое размножения мадагаскарских лягушек / © Filippo Carugati
Победитель в категории «Астрономия» — «Танец на грани огня» / © Imran Sultan
Победитель в категории «Астрономия» — «Танец на грани огня» / © Imran Sultan
Восход Солнца на Южном полюсе, работа, занявшая второе место в категории «Астрономия» / © Dr Aman Chokshi
Восход Солнца на Южном полюсе, работа, занявшая второе место в категории «Астрономия» / © Dr Aman Chokshi
«Змея, которая летает» — работа, занявшая второе место в категории «Поведение животных» / © Irina Petrova Adamatzky
«Змея, которая летает» — работа, занявшая второе место в категории «Поведение животных» / © Irina Petrova Adamatzky

Павлиноглазка атлас (Attacus atlas) — настоящая мастерица обмана. С размахом крыльев до 30 сантиметров она является одной из самых крупных бабочек в мире, но ее размеры сами по себе не гарантируют безопасность. Присмотритесь к кончикам ее крыльев — и вы увидите очертания двух змеиных голов. Эта мимикрия не случайна: птицы, главные враги бабочки, инстинктивно избегают змей. Таким образом, Attacus atlas «одалживает» грозный облик рептилии, чтобы защитить свою короткую жизнь.

Победитель в категории «Науки о Земле и климатология» — «Сканирование ледников в антарктическую зиму» / © Michael Meredith
Победитель в категории «Науки о Земле и климатология» — «Сканирование ледников в антарктическую зиму» / © Michael Meredith

Антарктические ледники оказывают мощное влияние на океан: при таянии они поставляют в море пресную воду и питательные вещества, а также способствуют глобальному повышению уровня моря. В то же время они уязвимы перед потеплением океана, становясь менее стабильными и учащая обрушения айсбергов. Чтобы лучше понять, как работают эти ключевые процессы и каковы их последствия для климата, повышения уровня моря и океанических экосистем, ученые отправились в Антарктиду на британском полярном исследовательском судне «Сэр Дэвид Аттенборо». 

Фотография была сделана во время этой зимней кампании в заливе Берген на Антарктическом полуострове. Ледники здесь отступают с высокой скоростью, что связано с сильным потеплением океана и атмосферы.

«Пустыня Атакама» — работа, занявшая второе место в категории «Науки о Земле и климатология». На фото Центр изучения пустыни Атакама / © Felipe Ríos Silva
«Пустыня Атакама» — работа, занявшая второе место в категории «Науки о Земле и климатология». На фото Центр изучения пустыни Атакама / © Felipe Ríos Silva
«Уроки забытого танца — вдохновение культурой айнов для осмысления связи человека и природы» — работа, занявшая второе место в категории «Экология и науки об окружающей среде» / © Kees Bastmeijer
«Уроки забытого танца — вдохновение культурой айнов для осмысления связи человека и природы» — работа, занявшая второе место в категории «Экология и науки об окружающей среде» / © Kees Bastmeijer

Танцы японских журавлей стали предметом многочисленных экологических исследований, однако автор фотографии видит роль этих птиц и их танцев в культуре коренного народа Японии — айнов.

Работа финалиста в категории «Микрофотография» / © Swetha Gurumurthy
Работа финалиста в категории «Микрофотография» / © Swetha Gurumurthy

Эта фотография раскрывает изящную сложность сети двигательных нейритов человека — тонких, ветвящихся «магистралей», которые соединяют отдельные нервные клетки и обеспечивают движение. 

