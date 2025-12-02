Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первый в Китае электрический привязной аэростат выполнил первый полет
Как сообщила газета Science and Technology Daily, первый в Китае электрический привязной аэростат для дистанционного мониторинга выполнил первый полет в уезде Цзяньпин провинции Ляонин на северо-востоке страны.
Используя подъемную силу гелия, аэростат способен находиться в воздухе непрерывно до 24 часов, осуществляя мониторинг пожаров и оценку состояния энергетической инфраструктуры, включая обледенение линий электропередачи, в радиусе 20 километров.
Привязной аэростат объемом 1818 кубических метров, длиной 32,8 метра и высотой 13,8 метра, стабильно парит на высоте около 200 метров над землей, будучи привязанным к наземной лебедке. Его конструкция включает основную оболочку, гондолу, хвостовое оперение, систему поддержания давления, а также бортовые системы мониторинга и управления.
Как пояснила Гэн Лина, технический руководитель проекта от компании State Grid Liaoning Electric Power Supply Co, разработанная компанией интеллектуальная инспекционная платформа на базе аэростата обладает множеством функций, включая мониторинг лесных пожаров, обследование линий электропередач и мониторинг атмосферы, и уже интегрирована с системой больших данных энергетического сектора Ляонина, где достигнуты соответствующие технические результаты.
Аэростат, наземная система данных и платформа обработки данных образуют единую сеть мониторинга, сочетающую дистанционное зондирование и информацию из множества источников, что обеспечивает непрерывный круглосуточный мониторинг оборудования энергосетей и способствует предотвращению чрезвычайных ситуаций в энергетическом секторе.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
