  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Александр Речкин
Александр Речкин
2 декабря, 12:35
Рейтинг: +484
Посты: 1216

Первый в Китае электрический привязной аэростат выполнил первый полет

Как сообщила газета Science and Technology Daily, первый в Китае электрический привязной аэростат для дистанционного мониторинга выполнил первый полет в уезде Цзяньпин провинции Ляонин на северо-востоке страны.

Сообщество
# Китай
# мониторинг
# технологии
Первый в Китае электрический привязной аэростат выполнил первый полет / © Science and Technology Daily
Первый в Китае электрический привязной аэростат выполнил первый полет / © Science and Technology Daily

Используя подъемную силу гелия, аэростат способен находиться в воздухе непрерывно до 24 часов, осуществляя мониторинг пожаров и оценку состояния энергетической инфраструктуры, включая обледенение линий электропередачи, в радиусе 20 километров.

Привязной аэростат объемом 1818 кубических метров, длиной 32,8 метра и высотой 13,8 метра, стабильно парит на высоте около 200 метров над землей, будучи привязанным к наземной лебедке. Его конструкция включает основную оболочку, гондолу, хвостовое оперение, систему поддержания давления, а также бортовые системы мониторинга и управления.

Как пояснила Гэн Лина, технический руководитель проекта от компании State Grid Liaoning Electric Power Supply Co, разработанная компанией интеллектуальная инспекционная платформа на базе аэростата обладает множеством функций, включая мониторинг лесных пожаров, обследование линий электропередач и мониторинг атмосферы, и уже интегрирована с системой больших данных энергетического сектора Ляонина, где достигнуты соответствующие технические результаты.

Аэростат, наземная система данных и платформа обработки данных образуют единую сеть мониторинга, сочетающую дистанционное зондирование и информацию из множества источников, что обеспечивает непрерывный круглосуточный мониторинг оборудования энергосетей и способствует предотвращению чрезвычайных ситуаций в энергетическом секторе.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Дек
900
Китообразные: от наземных предков к властителям океанов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Дек
750
Смутное время (1604—1613 гг.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Морское обрастание в Арктике: жизнь в замедленной съемке
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Лекция
03 Дек
1000
История нашего алфавита
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Дек
1400
Радиоастрономия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
1400
Эпоха средиземноморских сверхдержав
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Даже не думайте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Дек
500
Роль движения в когнитивном развитии
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Муковисцидоз — вчера, сегодня, завтра
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 декабря, 17:18
Unitsky String Technologies Inc.

Как инженеры повысили энергоэффективность транспорта: подходы и новые технологические решения

Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.

Unitsky String Technologies Inc.
# инфраструктура
# струнный транспорт
# технологии
# транспортная система
# траспорт
# энергоэффективность
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
1 декабря, 13:07
Александр Березин

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов написал статью о необходимости воздерживаться от пилотируемых полетов на Марс. Вместо этого он предложил изучать Луну. Но часть причин, которыми Митрофанов мотивировал такой «лунный уклон», расходится с последними научными теориями о природе земного спутника.

Космонавтика
# биология
# внеземная жизнь
# колонизация Марса
# космос
# Луна
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Первая в мире библейская печатная карта изобразила Землю обетованную в перевернутом виде

    2 декабря, 12:40

  2. Опасная мода: почему корсеты и утягивающее белье могут навредить здоровью

    2 декабря, 12:34

  3. Психолингвисты создали инструмент для оценки сложности текстов на малых языках России

    2 декабря, 10:59

  4. Ученые расшифровали «почтовую систему» организма человека, скрытую в крови

    2 декабря, 10:25
Выбор редакции

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

29 ноября, 12:42

Последние комментарии

Имя Фамилия
1 минута назад
Вспомнился кадр из фильма "Страховщик", в котором робот просит милостыню со словами "помогите, мой хозяин голодает". :-)

ИИ и робототехника сделают работу «необязательной» в течение 20 лет, заявил Маск 

Антон Матвеев
3 минуты назад
Самый большой запас золота находится не под землей,а в морской воде. Если отфильтровать всю морскую воду из всех океанов, золотов бы просто

Весь мировой объем золота — в одном графическом представлении

Mark Equil
17 минут назад
Коля, зачем сравнивать хаотичные трущобы, где 7000 на км², и арабские понты в пустыне, где на км² всего 15 человек?

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Антон Шилов
17 минут назад
Коля, население сокращатеся в Восточной Европе и Восточной Азии. И больше нигде)))

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Invar Rees
21 минута назад
Александр, спорить не буду, время покажет

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Александр Березин
31 минута назад
Invar, если бы дело было в этом, в статье по ссылке не обосновывалась бы необходимость строительства базы на Луне. Флаговтык на Марсе технически не

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Mmnbvv Zcvbbn
35 минут назад
Alex, Это таких дол....ов как ты надо изолировать, с твоей тупорылостью!

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Дмитрий Глебов
47 минут назад
Но пенсионный возраст и требуемый стаж всеравно повысят

ИИ и робототехника сделают работу «необязательной» в течение 20 лет, заявил Маск 

сВОй сВОих
56 минут назад
ЛОГИЯ может - быть ВЕРНОЙ или НЕТ ко - мне это - не имеет - никакого отношения, это - не зависит, ни - от какой - личности. Не можете - опроВЕРгнуть ТО что -

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Shoislom Shaalimov
1 час назад
Теоритически, у Каспия есть выход к мировому океану. В середине 20 века построили ВолгоДонский канал, который соединяет реку Волга и Дон. Ну там

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

Renat Shamkhalov
1 час назад
Алексей, Если будет кому эту письменность читать

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Жаныбек Бекболов
2 часа назад
Ху#ней занимаются, лучшее людям помочь

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Kostya Br
2 часа назад
Alexandris, очень приятно познакомиться дебил 😂😂😂

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Сергей Механик
2 часа назад
redrem, однако я надеюсь, что создатели куба думают и о моём варианте.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Сергей Механик
2 часа назад
Алексей, согласен, многое изобретено и документируется. Но неизвестно, что сохранится. Куб или часть его так точно должны остаться.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Straus Zloy
2 часа назад
Bahtiyar, нападение на Израиль

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Straus Zloy
2 часа назад
Лег, а зверства при нападении на Израиль, вынудившие начать его эту войну не хотите вспомнить ?

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Алексей Леманский
2 часа назад
Sergey, так хотелось оскорбить человека, что выставил самого себя дураком. Читать научись. В тексте написано, что всё это разместится не в самом кубе, а

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Алексей Леманский
2 часа назад
Григорий, ага, доргущее уникальное строением, будущий символ страны с отелями и парками развлечений строят для бедных. Логика покинула чат

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Алексей Леманский
2 часа назад
Сергей, какая загадка, если письменность давно изобретена и каждый чих документируется

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно