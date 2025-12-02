Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: падение покупательной способности доллара США
Стоимость доллара США неуклонно снижается на протяжении последнего столетия. Согласно данным Федеральной резервной системы, покупательная способность одного доллара сегодня эквивалентна всего нескольким центам 1913 года (года создания ФРС).
На представленной выше инфографике показано снижение покупательной способности доллара США с начала 1900-х годов. Она иллюстрирует, как инфляция обесценила его стоимость. Данные для визуализации взяты из Федерального резервного банка Сент-Луиса (FRED). Они отражают «Покупательную способность потребительского доллара» в среднем по городам США с привязкой к потребительским ценам.
Чем выше индекс, тем выше покупательная способность доллара. По мере снижения индекса товары и услуги становятся относительно дороже.
Основные инфляционные периоды можно определить по наиболее крутым падениям на графике. Например, Первая и Вторая мировые войны истощили государственные финансы, что привело к резкому увеличению государственных расходов и эмиссии денег, что, в свою очередь, вызвало стремительный рост цен.
Аналогичным образом, нефтяные шоки 1970-х годов вызвали скачок стоимости энергоносителей по всему миру, что спровоцировало широкомасштабную инфляцию. В каждом из этих случаев растущие цены значительно снижали покупательную способность доллара США.
До 1971 года доллар США был обеспечен золотом. Эту систему отменил президент Никсон, потому что США выпускали больше долларов, чем имели золота для их обеспечения. Кроме того, иностранные государства все чаще требовали обмена своих долларовых резервов на золото. Отказ от этой системы дал политикам больше гибкости в управлении экономикой, а создание денег стало проще.
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
