Уведомления
Старейшая россиянка умерла на 115-м году жизни
В Ярославле умерла старейшая жительница России. Она также входила в пятерку старейших людей планеты.
Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в Ярославле умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина. Она не дожила до 115-летия несколько дней.
Согласно метрическим книгам, женщина родилась 5 декабря 1910 года по новому стилю. Хотя сама она называла другую дату рождения — 24 ноября 1909 года.
Гадючкина пережила правление Николая II, революцию, две мировые войны. Она застала формирование и распад Советского Союза, а следом успела пожить в современной России.
В 2025 году Гадючкина оказалась в пятерке долгожителей мира по версии международной организации LongeviQuest.
