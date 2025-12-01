  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
1 декабря, 21:23
Старейшая россиянка умерла на 115-м году жизни

В Ярославле умерла старейшая жительница России. Она также входила в пятерку старейших людей планеты.

# Россия
Старейшая женщина России Клавдия Гадючкина умерла на 115-м году жизни
Старейшая женщина России Клавдия Гадючкина умерла на 115-м году жизни / © мэрия Ярославля, Екатерина Мусинова / Vk.com

Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в Ярославле умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина. Она не дожила до 115-летия несколько дней.

Согласно метрическим книгам, женщина родилась 5 декабря 1910 года по новому стилю. Хотя сама она называла другую дату рождения — 24 ноября 1909 года.

Гадючкина пережила правление Николая II, революцию, две мировые войны. Она застала формирование и распад Советского Союза, а следом успела пожить в современной России.

В 2025 году Гадючкина оказалась в пятерке долгожителей мира по версии международной организации LongeviQuest

