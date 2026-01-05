Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие
Противоспутниковое оружие — это системы, разработанные для уничтожения или выведения из строя космических спутников. На инфографике отмечены страны, которые официально провели испытания противоспутниковых систем.
Официально подтверждено, что сейчас четыре страны обладают кинетическим противоспутниковым оружием — Россия, США, Китай и Индия.
Первой страной, которая занялась разработкой противоспутниковых систем, стала США — в 1950-х годах. Первые испытания оказались неудачными. С начала 1960-х годов Соединенные Штаты экспериментировали с противоспутниковыми баллистическими ракетами на основе ядерных зарядов. Однако оружие либо оказывалось опасным для собственной спутниковой инфраструктуры, либо неэффективным.
Следующей страной, присоединившейся к разработке противоспутникового оружия, стал СССР. Разработка началась в 1960-х годах, а в 1979 году Советский Союз поставил систему противокосмической обороны на боевое дежурство.
Дальнейшие эксперименты СССР оказались менее успешными, однако для США это стало толчком, чтобы вновь вернуться к разработке и испытаниям противоспутниковых ракет. В середине 1980-х годов Соединенные Штаты смогли провести успешные испытания. В 1988 году страна свернула программу.
В 2007 году испытания противоспутникового оружия провел Китай. Разрушение спутника привело к образованию облака обломков. В следующем десятилетии Китай продолжил развивать противоспутниковые системы.
В 2019 году Индия присоединилась к странам, имеющим противоспутниковое оружие, успешно сбив космический аппарат, находящийся на низкой околоземной орбите.
После успеха Китая к испытаниям вернулись США, а в 2021 году российская сторона заявила об успешном уничтожении космического аппарата.
Еще одна страна, которая потенциально имеет противоспутниковое оружие — Израиль. Вместе с США страна разработала систему Хец-3, способную уничтожать баллистические ракеты в верхних слоях атмосферы, так и спутники. Эту систему приобрела у Израиля Германия, а в декабре 2025 года страна активировала систему противоракетной обороны.
