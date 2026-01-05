  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
5 января, 13:56
Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Противоспутниковое оружие — это системы, разработанные для уничтожения или выведения из строя космических спутников. На инфографике отмечены страны, которые официально провели испытания противоспутниковых систем.

  Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие / © mapchart.net
  Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие / © mapchart.net

Официально подтверждено, что сейчас четыре страны обладают кинетическим противоспутниковым оружием — Россия, США, Китай и Индия. 

Первой страной, которая занялась разработкой противоспутниковых систем, стала США — в 1950-х годах. Первые испытания оказались неудачными. С начала 1960-х годов Соединенные Штаты экспериментировали с противоспутниковыми баллистическими ракетами на основе ядерных зарядов. Однако оружие либо оказывалось опасным для собственной спутниковой инфраструктуры, либо неэффективным.

Следующей страной, присоединившейся к разработке противоспутникового оружия, стал СССР. Разработка началась в 1960-х годах, а в 1979 году Советский Союз поставил систему противокосмической обороны на боевое дежурство. 

Дальнейшие эксперименты СССР оказались менее успешными, однако для США это стало толчком, чтобы вновь вернуться к разработке и испытаниям противоспутниковых ракет. В середине 1980-х годов Соединенные Штаты смогли провести успешные испытания. В 1988 году страна свернула программу.

В 2007 году испытания противоспутникового оружия провел Китай. Разрушение спутника привело к образованию облака обломков. В следующем десятилетии Китай продолжил развивать противоспутниковые системы.

В 2019 году Индия присоединилась к странам, имеющим противоспутниковое оружие, успешно сбив космический аппарат, находящийся на низкой околоземной орбите.

После успеха Китая к испытаниям вернулись США, а в 2021 году российская сторона заявила об успешном уничтожении космического аппарата.

Еще одна страна, которая потенциально имеет противоспутниковое оружие — Израиль. Вместе с США страна разработала систему Хец-3, способную уничтожать баллистические ракеты в верхних слоях атмосферы, так и спутники. Эту систему приобрела у Израиля Германия, а в декабре 2025 года страна активировала систему противоракетной обороны.

