Бесплатное электричество днем: Австралия внедрит программу солнечной энергии для домохозяйств
Австралия начнет предлагать домохозяйствам в трех штатах как минимум три часа бесплатной солнечной энергии ежедневно со следующего года — независимо от того, установлены ли у них на крыше солнечные панели.
Федеральное правительство объявило, что программа Solar Sharer стартует в июле 2026 года, предоставляя жителям Нового Южного Уэльса, Южной Австралии и юго-восточного Квинсленда бесплатную электроэнергию в солнечные часы.
Предложение будет доступно домовладениям с умными счетчиками, которые составляют большинство в стране. В течение бесплатного периода жители смогут пользоваться стиральными и посудомоечными машинами, кондиционерами или заряжать электромобили и домашние аккумуляторы без затрат на электроэнергию.
В дальнейшем план может быть расширен на другие регионы к 2027 году. Он будет реализован через изменение стандартного рыночного предложения — регулирования, ограничивающего цены на электроэнергию, которые могут взимать ритейлеры в некоторых частях Австралии.
В Австралии насчитывается более четырех миллионов систем солнечной энергетики на крышах, которые часто вырабатывают избыточную энергию в солнечные дневные часы. Этот излишек может даже приводить к отрицательным ценам на электроэнергию. Однако высокий спрос, который возникает ночью, создает нагрузку на сеть.
Программа Solar Sharer направлена на смещение энергопотребления в периоды наибольшей солнечной генерации. Стимулируя потребление электроэнергии в пиковые часы, инициатива может помочь стабилизировать энергосеть, снизить цены в пиковые часы и минимизировать необходимость дорогостоящего обновления инфраструктуры.
