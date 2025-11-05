Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай испытал надувной модуль для орбитального «космического завода»
Космические фабрики могут стать следующим рубежом в соревновании Китая и США за запуск орбитального производства. Группа китайских ученых завершила наземные испытания трансформируемого надувного модуля для космической станции, который может обеспечить крупномасштабное промышленное производство на орбите.
Новый модуль отличается инновационной конструкцией, позволяющей запускать его в сложенном состоянии. На орбите он надувается, образуя крупную платформу для космического производства. Эта разработка может усилить космические амбиции Китая. На фоне задержек лунной программы «Артемида» США, Китай все активнее стремится использовать передовые технологии для завоевания лидерства в космосе.
Орбитальные платформы традиционно ограничены возможностями ракет-носителей. Из-за чрезвычайно высоких затрат на запуск выведение крупной платформы на орбиту остается сложной задачей. Новый надувной модуль Китая позволяет преодолеть это препятствие, открывая путь к массовому производству в космосе. Подробности о разработке обнародовала Китайская академия наук (CAS). Как сообщили ученые, испытания показали, что развернутый модуль образует цилиндрическую структуру диаметром более двух метров.
В ходе тестов команда разработчиков добилась надежного герметичного соединения между жесткими конструкциями и гибким корпусом. Также была успешно продемонстрировано контролируемое раскрытие в условиях микрогравитации. Это создаст стабильную среду для высокоточного производства в космосе. «Данная технология переведет космическое производство из стадии концептуальной демонстрации в инженерную реальность», — пояснил руководитель проекта Ян Ицян из Института механики CAS. — «В будущем использование космических ресурсов станет более доступным».
Исследователи заявляют, что расширяемая конструкция идеальна для космического производства, позволяя налаживать массовый выпуск биопрепаратов и создавать принципиально новые материалы.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Анализ медицинских данных более 130 тысяч взрослых пациентов с бессонницей, которые не менее года принимали мелатонин для нормализации сна, показал, что у них чаще диагностировали сердечную недостаточность. Также в группе были выше показатели госпитализации из-за проблем с сердцем и смертности от всех причин.
8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Июля, 2014
10 самых необычных аэропортов мира
1 Ноября, 2019
Шестой «Терминатор»: как сломать физику времени
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии