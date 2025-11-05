Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай испытал надувной модуль для орбитального «космического завода»

Космические фабрики могут стать следующим рубежом в соревновании Китая и США за запуск орбитального производства. Группа китайских ученых завершила наземные испытания трансформируемого надувного модуля для космической станции, который может обеспечить крупномасштабное промышленное производство на орбите.

Китайские инженеры на фоне надувного модуля для орбитального «космического завода» / © IMCAS

Новый модуль отличается инновационной конструкцией, позволяющей запускать его в сложенном состоянии. На орбите он надувается, образуя крупную платформу для космического производства. Эта разработка может усилить космические амбиции Китая. На фоне задержек лунной программы «Артемида» США, Китай все активнее стремится использовать передовые технологии для завоевания лидерства в космосе.

Орбитальные платформы традиционно ограничены возможностями ракет-носителей. Из-за чрезвычайно высоких затрат на запуск выведение крупной платформы на орбиту остается сложной задачей. Новый надувной модуль Китая позволяет преодолеть это препятствие, открывая путь к массовому производству в космосе. Подробности о разработке обнародовала Китайская академия наук (CAS). Как сообщили ученые, испытания показали, что развернутый модуль образует цилиндрическую структуру диаметром более двух метров.

В ходе тестов команда разработчиков добилась надежного герметичного соединения между жесткими конструкциями и гибким корпусом. Также была успешно продемонстрировано контролируемое раскрытие в условиях микрогравитации. Это создаст стабильную среду для высокоточного производства в космосе. «Данная технология переведет космическое производство из стадии концептуальной демонстрации в инженерную реальность», — пояснил руководитель проекта Ян Ицян из Института механики CAS. — «В будущем использование космических ресурсов станет более доступным».

Исследователи заявляют, что расширяемая конструкция идеальна для космического производства, позволяя налаживать массовый выпуск биопрепаратов и создавать принципиально новые материалы.