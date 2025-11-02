Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
После семи лет ожидания Сэм Альтман пытается вернуть деньги за предзаказ на Tesla Roadster, но безуспешно
Tesla в 2017 году представила Tesla Roadster — «самый быстрый серийный автомобиль в мире». Однако автомобиль так и не выпустили. Многие клиенты тогда сделали предзаказ, среди них — глава OpenAI Сэм Альтман.
Сэм Альтман рассказал в соцсети X, что хочет вернуть залог в размере 50 тысяч долларов, но пока безуспешно. Глава OpenAI опубликовал несколько скриншотов, подтверждающих его приключения с Roadster.
Первая иллюстрация подтверждает его бронь на 45 тысяч долларов, которую он сделал в июле 2018 года. Еще один скриншот, уже свежий, просьба вернуть 50 тысяч долларов. Однако в ответ он получил уведомление, что письмо не удалось доставить.
Разница в сумме обусловлена тем, что при бронировании автомобиля потенциальный покупатель вносил 5 тысяч долларов при оформлении заказа. 45 тысяч долларов вносили спустя десять дней.
Илон Маск представил Roadster в 2017 году, стоил автомобиль 200 тысяч долларов. Маск тогда обещал, что машина сможет разгоняться с нуля до 60 миль (примерно 95 километров) в час за 1,9 секунды и до 100 миль (около 160 километров) в час за 4,2 секунды. По утверждениям Tesla, максимальная скорость Roadster превысит 250 миль (примерно 400 километров) в час.
В 2021 году Маск заявил, что поставки Roadster начнутся не раньше 2023 года. Однако в 2025 году автомобиль так и не появился. При этом глава Tesla в 2024 году пообещал представить новый прототип до конца года, однако также не сделал этого.
