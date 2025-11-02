  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
2 ноября, 13:34
Рейтинг: +91
Посты: 255

После семи лет ожидания Сэм Альтман пытается вернуть деньги за предзаказ на Tesla Roadster, но безуспешно

Tesla в 2017 году представила Tesla Roadster — «самый быстрый серийный автомобиль в мире». Однако автомобиль так и не выпустили. Многие клиенты тогда сделали предзаказ, среди них — глава OpenAI Сэм Альтман.

# OpenAI
# Tesla
# автомобили
# Илон Маск
# Сэм Альтман
# электрокар
Tesla Roadster / © Editor928111 / Wikipedia
Tesla Roadster / © Editor928111 / Wikipedia

Сэм Альтман рассказал в соцсети X, что хочет вернуть залог в размере 50 тысяч долларов, но пока безуспешно. Глава OpenAI опубликовал несколько скриншотов, подтверждающих его приключения с Roadster.

Первая иллюстрация подтверждает его бронь на 45 тысяч долларов, которую он сделал в июле 2018 года. Еще один скриншот, уже свежий, просьба вернуть 50 тысяч долларов. Однако в ответ он получил уведомление, что письмо не удалось доставить.

Cкриншот Сэма Альтмана, подтверждающий бронь Roadster / © Sam Altman / соцсеть X
Cкриншот Сэма Альтмана, подтверждающий бронь Roadster / © Sam Altman / соцсеть X
Скриншот Сэма Альтмана с требованием вернуть залог за Roadster / © Sam Altman / соцсеть X
Скриншот Сэма Альтмана с требованием вернуть залог за Roadster / © Sam Altman / соцсеть X
Скриншот Сэма Альтмана, что письмо не доставлено / © Sam Altman / соцсеть X
Скриншот Сэма Альтмана, что письмо не доставлено / © Sam Altman / соцсеть X

Разница в сумме обусловлена тем, что при бронировании автомобиля потенциальный покупатель вносил 5 тысяч долларов при оформлении заказа. 45 тысяч долларов вносили спустя десять дней. 

Илон Маск представил Roadster в 2017 году, стоил автомобиль 200 тысяч долларов. Маск тогда обещал, что машина сможет разгоняться с нуля до 60 миль (примерно 95 километров) в час за 1,9 секунды и до 100 миль (около 160 километров) в час за 4,2 секунды. По утверждениям Tesla, максимальная скорость Roadster превысит 250 миль (примерно 400 километров) в час.

В 2021 году Маск заявил, что поставки Roadster начнутся не раньше 2023 года. Однако в 2025 году автомобиль так и не появился. При этом глава Tesla в 2024 году пообещал представить новый прототип до конца года, однако также не сделал этого.

1 ноября, 08:50
Любовь С.

Долголетие гренландских китов обеспечил белок, восстанавливающий ДНК

Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.

Биология
# ДНК
# долголетие
# киты
# мутации
# онкологические заболевания
# продолжительность жизни
# старение
30 октября, 16:53
ФизТех

Физики предложили универсальный язык для мира электричества, чтобы завершить полуторавековой спор

Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.

ФизТех
# измерительная система
# измерительные приборы
# инженерия
# образование
# теоретическая физика
# универсализация
# физика
1 ноября, 14:20
Игорь Байдов

Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности

Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.

Медицина
# кишечная микробиота
# микробиология
# фекалии
# фекальная трансплантация
29 октября, 09:27
Полина Меньшова

Домашним животным навредило обращение с ними как с детьми

Владельцы домашних животных нередко «очеловечивают» их и окружают заботой так же, как маленьких детей. Кажется, что такое внимание должно помочь питомцам прожить долгую счастливую жизнь и уберечь их от болезней, однако ученые заметили противоположный эффект. Его в новой книге описала международная команда ветеринаров.

Биология
# ветеринария
# ветеринары
# домашние животные
# домашние питомцы
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
