Редкие кадры: спрайты на фоне Млечного Пути

При съемке темного неба Новой Зеландии астрофотограф Дэн Зафра (Dan Zafra) стал свидетелем поистине редкого природного явления: на его фотографиях появились молнии-спрайты на фоне галактического ядра Млечного Пути.

Спрайты на фоне Млечного Пути / © Dan Zafra

Зафра заявил, что это может быть первый случай, когда редкие и трудноуловимые верхнеатмосферные молнии запечатлены вместе с Млечным Путем Южного полушария в одном кадре.

Спрайты на фоне Млечного Пути / © Dan Zafra

Красные спрайты — одни из самых редких и наименее изученных природных световых явлений. Они впервые были зафиксированы на камеру в 1989 году, и лишь несколько фотографов в мире смогли запечатлеть их с высокой детализацией.

Спрайты на фоне Млечного Пути / © Dan Zafra

Красные спрайты / © Dan Zafra