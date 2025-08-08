Слушатели узнают, как шутки могли влиять на социальную и политическую жизнь в Древнем Риме.

Античные юмористы или над чем смеялись в Древнем Риме

О мероприятии

Как шутки могли влиять на социальную и политическую жизнь в Вечном Городе? Что безопаснее: смеяться над императором или вместе с ним? Кто более успешный в стэндапе — Цицерон или Вергилий?

И вообще: что такое шутка для древнего римлянина, и будет ли это смешно сегодня? Эти и другие вопросы обсудит популяризатор истории Никита Самохин.

