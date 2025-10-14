  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
14 октября, 07:59

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
14 октября, 07:59
Рейтинг: +1067
Посты: 2410

Boeing представила новое поколение боевых конвертопланов-дронов

Компания Boeing анонсировала создание новой серии боевых винтокрылых беспилотников, первым из которых станет Collaborative Transformational Rotorcraft (CxR) — «ведомый» для ударного вертолета AH-64 Apache. Эти дроны предназначены для поддержки существующих пилотируемых машин, прежде всего вертолетов армии США, и станут аналогом программы Collaborative Combat Aircraft, разрабатываемой для ВВС.

Новое поколение боевых конвертопланов-дронов CxR / © Boeing
Новое поколение боевых конвертопланов-дронов CxR / © Boeing

На проходящей в Арлингтоне выставке Association of the United States Army (AUSA) компания показала первые изображения CxR. В разработке находятся как минимум два типа беспилотников, в основу которых лег опыт Boeing, накопленный при создании проверенного временем V-22 Osprey. Концепт модульной конструкции позволит разрабатывать и другие варианты под различные задачи. Все беспилотники этой линейки будут полностью автономными — возможность пилотируемого режима не предусмотрена.

Новое поколение боевых конвертопланов-дронов CxR / © Boeing
Новое поколение боевых конвертопланов-дронов CxR / © Boeing

Каждый из дронов имеет высоко расположенное крыло, V-образное оперение и приводится в движение одним турбовальным двигателем, который вращает пару наклонных винтов. Boeing выбрала такую классическую силовую схему как наиболее зрелую и надежную технологию, что позволит быстрее ввести аппараты в строй. В дальнейшем, по словам компании, возможны варианты с гибридной электрогазотурбинной установкой.

Максимальная взлетная масса дронов, по предварительным оценкам, составит от 2,2 до 3,1 тонн, при этом можно будет перевозить полезную нагрузку массой 900 килограммов — в зависимости от дальности и характера миссии.

CxR сможет нести разнообразное вооружение и оборудование, включая мини-дроны, запускаемые с борта и способные действовать как ударные, разведывательные или постановщики помех на значительном удалении от носителя. Такие системы, по мнению специалистов, станут ключевыми для выживаемости боевых вертолетов будущего, особенно в зонах с высоким уровнем угроз.

