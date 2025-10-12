Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В России начались клинические испытания вакцины от аллергии
В России начались тестирования вакцины для профилактики аллергии. Препарат должен спасти от аллергии на пыльцу березы, а также перекрестные пищевые аллергии.
Как сообщили в «Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства», испытания завершат в 2026 году.
Первые фазы исследований подтвердили эффективность и безопасность препарата. Утверждается, что он способствует уменьшению опухоли и замедлению ее роста.
Теперь агентство получило разрешение провести III фазу клинических исследований. Во время этапа ученые оценят эффективность вакцины в сравнении с плацебо.
Испытания проведут на пациентах с аллергическим ринитом с сенсибилизацией к пыльце березы. После успешного завершения проверок вакцина будет доступна взрослым пациентам.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Летающий между Юпитером и Нептуном 260-километровый обладатель системы колец оказался интересен не только самим фактом их существования у столь небольшого небесного тела: как выяснилось, кольца астероида Харикло стремительно видоизменяются.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Специалисты в области сексуального здоровья и психологии из Университета Осло проанализировали, как на протяжении жизни — с юности до 50 лет — меняется такая форма сексуальной активности человека, как мастурбация. Многолетнее исследование выявило тенденции, характерные для мужчин и женщин. Причем оказалось, что от частоты секса с партнером или партнершей эти траектории в основном не зависели.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Вакуумная» революция Илона Маска
Сбить цель в космосе: тайны наведения в космосе глазами разработчика
Перенаселение Земли: нам нужна еще одна планета или это миф?
Электричество от ветряков и солнца дешевле угольного — почему же в Азии начали массово строить угольные ТЭС?
Санкции до небес: что за телескоп отключила Германия на российском «Спектре-РГ»?
Рукопись Войнича: как ученые делают сенсации из ничего
После кори и свинки меньше инфарктов и инсультов — и это повод усилить прививки
Российская и многоразовая: каким будет отечественный Falcon
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии