Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
12 октября, 21:42
В России начались клинические испытания вакцины от аллергии

В России начались тестирования вакцины для профилактики аллергии. Препарат должен спасти от аллергии на пыльцу березы, а также перекрестные пищевые аллергии.

# аллергия
# вакцины
# лекарства
# медицина
Веточка с листьями березы и цветущей пыльцой / © filmfoto, istock
Веточка с листьями березы и цветущей пыльцой / © filmfoto, istock

Как сообщили в «Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства», испытания завершат в 2026 году.

Первые фазы исследований подтвердили эффективность и безопасность препарата. Утверждается, что он способствует уменьшению опухоли и замедлению ее роста.

Теперь агентство получило разрешение провести III фазу клинических исследований. Во время этапа ученые оценят эффективность вакцины в сравнении с плацебо.

Испытания проведут на пациентах с аллергическим ринитом с сенсибилизацией к пыльце березы. После успешного завершения проверок вакцина будет доступна взрослым пациентам.

Последние комментарии

зомбияйц
19 минут назад
Даниил, а ты кто такой? Советчик. розиянцы тогда

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Иван Колупаев
38 минут назад
Алексей, представь я не первый день в этих самых интернетах, но источников такой информации не обнаружил. Есть оценки (предположения) в т.ч.

Мощь апокалипсиса: самые разрушительные ядерные ракеты мира

Виталий Вит
49 минут назад
Казахстан забыли!

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

lIla IlIllIlI
49 минут назад
размер фигня.нужно смотреть на климат.5 тыс км в Испании у океана,с комфортным климатом гораздо лучше чем 50 тыс км в Гренландии.С этой точки зрения

Реальные размеры стран Евразии

Алексей Поляков
59 минут назад
Иван, а загуглить тему не судьба, прежде чем писать про "эту байку"?

Мощь апокалипсиса: самые разрушительные ядерные ракеты мира

Сергей Механик
2 часа назад
Имя, согласен. Буду рад посмотреть один из правильных источников.

Скорость без шума: самые интересные электромобили, переосмысляющие возможности техники

Евгений Медем
2 часа назад
Прагматическая система это функционал-конструктив-дизайн. Все потуги ИИ лежат в области дизайна с попытками играть роль конструктива.

Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ

emir aznakayev
2 часа назад
Михаил, Уря! Вот она, сермяжная правда читателей комиксов!

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Даниил
3 часа назад
зомбияйц, никогда не используй такие множественные понятия, как Россияне в подобных высказываниях

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Кон Ров
3 часа назад
Николай: Непонятно, почему у Кона возник вопрос, тут всё как на ладони. Я - вообще не помню, чтобы что-то такое тут писал. Наверное, был нетрезв. Вот

Опубликованы уникальные снимки катапультирования летчиков из МиГ-23

Иван Колупаев
3 часа назад
Sam, "не влазит" стоило бы взять в кавычки или вы всерьез думаете что американцы настолько тупые что проектировали ракету без учета существующей

Мощь апокалипсиса: самые разрушительные ядерные ракеты мира

adiyh pelas
4 часа назад
Не понял, а где Махачкала?

Инфографика: В каких городах мира самые дорогие продукты питания

Михаил Константинов
4 часа назад
Да неужели к Александру вернулась вменяемость, и вместо того, чтобы писать на темы, в которых он ни бельмеса не смыслит (от женской менструации до

Гравитационные волны показали, что слияния черных дыр происходят в плотных скоплениях

Имя Фамилия
4 часа назад
Сергей, Ага, очередная галлюцинация ИИ. :-))) Оно и на "легкоусвояемый" говорит, что так правильно. Обучается на безграмотной молодежи и несет дальше

Скорость без шума: самые интересные электромобили, переосмысляющие возможности техники

Sam Dowson
4 часа назад
"LGM-35A Sentinel — межконтинентальная баллистическая ракета нового поколения США" - в шахты от Минитменов она уже не влазит, рассматривают "колесный"

Мощь апокалипсиса: самые разрушительные ядерные ракеты мира

Egor
5 часов назад
Ласкового Солнца тебе Александр! Я с Завитинска Амурской области, родился в СССР и моя Родина от Владивостока до Карпат.

Реальные размеры стран Евразии

aRTUR Ko
5 часов назад
Александр, ну и что, поконкретнее можно? Платные дороги и человейники?

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Gleb Zhigaloff
6 часов назад
Определитесь пожалуйста в ваших ожиданиях... Чего же хотят от бедных ии, сами поймите... Похоже на первый паровоз, сперва говорят с места не

Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ

Aitneics Secniv
6 часов назад
Лана, Он думает, что раз он тут поумничал, накидал технических терминов, то тем самым автоматически доказал свою точку зрения. Только термины из ай

Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ

Renics Nykoros
6 часов назад
Чепуха никаких гиперзвуковых ракет в настоящее время у США нет. По сведениям Scott Ritter в его статье (Trump's "Super Duper" Delusion) В то время как Европа ожидает

Пентагон провёл новые испытания гиперзвуковой ракеты Dark Eagle

