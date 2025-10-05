  • Добавить в закладки
Андрей Привалов
Андрей Привалов
5 октября, 18:06
Рейтинг: +17
Посты: 95

Иммигранты в Европе: доля населения по странам

Согласно последним опубликованным данным статистической службы Европейского союза на январь 2024 года, 70% населения Лихтенштейна (или 28 000 человек) — иммигранты, из которых 49% (19 000) не родились в ЕС.

# демография
# Европа
# инфографика
# статистика
Иммигранты в Европе: доля населения по странам / © Visualcapitalist 
Иммигранты в Европе: доля населения по странам / © Visualcapitalist 

По данным Евростата, лидерами по доле иммигрантов также стали Люксембург — 51%, Швейцария и Мальта — по 31%.

По абсолютному числу иммигрантов лидирует Германия, в стране проживает 16,9 миллиона человек, что составляет около 20% населения. Из них 13% (10,5 миллиона) родились за пределами ЕС.

Европейские страны с низкой долей иммигрантов: Болгария, Румыния, Польша — около 3% населения.

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

