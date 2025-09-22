Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Человечество сможет обосноваться на Марсе к 2055 году, заявил Маск
Основатель и генеральный директор компании SpaceX полагает, что человечество сможет создать устойчивую, самодостаточную колонию на Марсе уже к 2055 году, если удастся совершить несколько ключевых прорывов в области тяжелых ракет-носителей.
«Я думаю, это можно сделать за 30 лет, при условии, что с каждым новым стартовым окном для полетов на Марс — а оно открывается раз в два года — мы будем экспоненциально наращивать доставляемый туда тоннаж», — заявил Маск.
Увеличение тоннажа крайне важно, подчеркнул миллиардер, ведь марсианскому поселению потребуется множество вещей — от жилых модулей до роботизированных помощников. И чтобы быть по-настоящему самодостаточным, оно должно обладать «всеми ингредиентами цивилизации», добавил Маск: средствами для выращивания пищи, получения топлива из марсианской атмосферы, а также материалами для производства микрочипов, компьютеров и ракет.
Для осуществления этих задач и предназначена будущая полностью многоразовая транспортная система Starship V3, которая сможет выводить на орбиту более 100 полезной нагрузки тонн. Это примерно в 2,5 раза превышает грузоподъемность Falcon Heavy в многоразовом режиме. При этом Falcon Heavy, как и Falcon 9, лишь частично многоразовы: их верхняя ступень одноразовая. Super Heavy и Ship (верхняя ступень Starship), по замыслу разработчиков, будут летать многократно.
По словам Маска, Starship V3 будет иметь высоту около 124,4 метра против 121 метра у Starship V2. Именно третья версия станет первой модификацией транспортной системы, способной лететь на Марс. SpaceX рассчитывает уже в следующем году отправить с ее помощью первые беспилотные миссии к Красной планете.
