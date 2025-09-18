Более образованные люди меньше занимаются сексом

Ученые выяснили, что люди, которые никогда не занимались сексом, как правило были более образованными. Также они реже употребляли наркотики и алкоголь.

Группа международных исследователей проанализировала около 400 тысяч жителей Великобритании в возрасте от 39 до 73 лет и 13,5 тысяч жителей Австралии в возрасте от 18 до 89 лет. Примерно 1% участников исследования никогда не занимался сексом.

Авторы исследования, опубликованного в PNAS, обращают внимание, что люди, которые никогда не занимались сексом, как правило, меньше употребляли наркотики и алкоголь, были более образованными и раньше начинали носить очки. С одной стороны, люди без секса были более умны и академически успешны, но одновременно они оказались слабее физически, а также жили в большей социальной изоляции.

Авторы исследования не исключают, что ношение очков и другие черты стереотипного «ботаника» могли мешать знакомиться в подростковом возрасте. Это в свою очередь может сказаться на романтической уверенности во взрослой жизни.

Ученые пришли к выводу, что нет конкретного гена, влияющего на отсутствие секса. Они скорее наблюдали много генов, каждый из которых имел крошечный эффект. Однако исследователи обнаружили интересные связи между отсутствием секса и другими чертами. Они заметили сильную генетическую корреляцию не только с образованием, но и с интеллектом, а также с более высокими доходами и социально-экономическим статусом.

Люди, которые никогда не занимались сексом, как правило, чувствовали себя более нервными, одинокими и менее счастливыми. Они реже встречались с друзьями и членами семьи.

По словам исследователей, сложно различить причину и следствие. Например, отсутствие секса может делать людей более несчастными. Однако менее счастливым людям может быть сложнее найти партнера. Может быть и третий фактор, который затрудняет поиск партнера и одновременно делает человека несчастнее.