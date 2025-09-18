Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Более образованные люди меньше занимаются сексом
Ученые выяснили, что люди, которые никогда не занимались сексом, как правило были более образованными. Также они реже употребляли наркотики и алкоголь.
Группа международных исследователей проанализировала около 400 тысяч жителей Великобритании в возрасте от 39 до 73 лет и 13,5 тысяч жителей Австралии в возрасте от 18 до 89 лет. Примерно 1% участников исследования никогда не занимался сексом.
Авторы исследования, опубликованного в PNAS, обращают внимание, что люди, которые никогда не занимались сексом, как правило, меньше употребляли наркотики и алкоголь, были более образованными и раньше начинали носить очки. С одной стороны, люди без секса были более умны и академически успешны, но одновременно они оказались слабее физически, а также жили в большей социальной изоляции.
Авторы исследования не исключают, что ношение очков и другие черты стереотипного «ботаника» могли мешать знакомиться в подростковом возрасте. Это в свою очередь может сказаться на романтической уверенности во взрослой жизни.
Ученые пришли к выводу, что нет конкретного гена, влияющего на отсутствие секса. Они скорее наблюдали много генов, каждый из которых имел крошечный эффект. Однако исследователи обнаружили интересные связи между отсутствием секса и другими чертами. Они заметили сильную генетическую корреляцию не только с образованием, но и с интеллектом, а также с более высокими доходами и социально-экономическим статусом.
Люди, которые никогда не занимались сексом, как правило, чувствовали себя более нервными, одинокими и менее счастливыми. Они реже встречались с друзьями и членами семьи.
По словам исследователей, сложно различить причину и следствие. Например, отсутствие секса может делать людей более несчастными. Однако менее счастливым людям может быть сложнее найти партнера. Может быть и третий фактор, который затрудняет поиск партнера и одновременно делает человека несчастнее.
Австралийские медики проследили за уровнем витамина D в крови людей, которые на протяжении года постоянно пользовались кремом с пометкой SPF 50+, означающей, что средство блокирует до 98% ультрафиолетовых лучей.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Новые изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 показали, что за последние четыре года магнитные поля в ее окрестностях изменили направление. Совершить столь неожиданное и важное для понимания устройства космических «монстров» открытие удалось с помощью сети радиотелескопов «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT).
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Буран»: история русского шаттла
Травля большая и малая: с чего начинается буллинг
Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека
О чем думают животные?
Подводные авианосцы: неоправдавшиеся надежды
История денег
Топ самых абсурдных образцов военной техники
Счастливы вместе
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии