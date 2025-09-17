Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Солнце становится более активным, и ученые не могут это объяснить

После окончания солнечного цикла в 2019 году, ученые предсказывали, что следующий цикл окажется таким же мягким. Прогнозы оказались ошибочными. Ученые не до конца понимают, с чем это связано.

Снимок Солнца, сделанный Обсерваторией солнечной динамики NASA, 9 сентября 2025 год / © NASA, GSFC, Solar Dynamics Observatory

ScienceAlert отмечает, что нынешний 25-й солнечный цикл оказался намного сильнее, чем ожидали эксперты из NASA и NOAA. По словам ученых, солнечная активность растет быстрее, выходя за рамки 11-летнего солнечного цикла. Новый анализ данных показал, что активность Солнца постепенно растет с 2008 года.

Как пояснил физик-плазменщик Джейми Ясински из лаборатории реактивного движения NASA, по всем признакам Солнце должно было перейти в длительную фазу низкой активности. Для ученых оказалось неожиданностью, что эта тенденция изменилась.

Солнце кажется постоянным, но на самом деле оно очень бурное и изменчивое. Одно из изменений ученые называют солнечным циклом. Примерно каждые 11 лет активность Солнца увеличивается до солнечного максимума, а затем вновь опускается до солнечного минимума. Во время максимума на Солнце значительно увеличивается количество пятен, вспышек и корональных выбросов массы. На солнечном максимуме Солнце меняет свою полярность.

Сейчас происходит 25-й зарегистрированный солнечный цикл. Исследователи наблюдают за солнечной активностью уже несколько веков, но имеющиеся данные не позволяют точно предсказать, как будет вести себя Солнце.

24-й солнечный цикл, который начался в 2008 году, оказался одним из самых слабых за всю историю наблюдений с точки зрения активности солнечных пятен и вспышек. Ученые были уверены, что таким же будет и следующий цикл. Однако уровень активности 25-го солнечного цикла оказался выше, что больше соответствует среднему солнечному циклу.

Ясински вместе с космическим физиком Марко Велли из Лаборатории реактивного движения проанализировали долгосрочные солнечные данные. Они обнаружили, что в 2008 году солнечный ветер стал усиливаться, и его усиление происходит до сих пор. По мнению исследователей, результаты указывают, что космическая погода становится более бурной, о чем свидетельствуют мощные солнечные ветра, вспышки и корональные выбросы массы.

Две недели из жизни солнечного пятна / © NASA

Результаты исследований ученых согласуются с другим аспектом поведения Солнца — циклом Хейла, который длится 22 года и заканчивается, когда магнитные полюса меняются местами обратно на исходные полярности. Некоторые данные показывают, что именно цикл Хейла может быть первичным циклом, а каждый солнечный цикл — это лишь половина полного цикла.

Солнце — очень сложный «двигатель». Крайне трудно предсказать, как оно будет себя вести в будущем. Сейчас давление солнечного ветра все еще слабее, чем на рубеже XX века. Чтобы понять его дальнейшее развитие, ученым остается продолжать наблюдения.