В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил о разработке отечественного терминала для спутникового интернета. По его словам, устройство должно появиться в ближайшее время.
Такие терминалы позволяют подключаться к высокоскоростному интернету через спутники, что особенно важно в районах, где отсутствует наземная инфраструктура.
Объявление прозвучало в эфире программы «Соловьев LIVE», где ведущий напомнил, что украинские военные активно используют американские терминалы Starlink. В ответ Баканов отметил, что «Роскосмос» готовит собственное решение.
Система Starlink принадлежит компании SpaceX Илона Маска. Она обеспечивает доступ в интернет практически в любой точке мира и широко применяется на Украине, куда оборудование поставляется западными странами. Российские военные, в свою очередь, регулярно сообщают об ударах по станциям Starlink в зоне СВО.
