Tesla прекратила выпуск самой дешевой версии Cybertruck
Tesla прекратила производство самой дешевой версии Cybertruck всего через несколько месяцев после ее запуска. Электрический пикап оказался коммерческим провалом.
Ранее Tesla сообщала, что получила более одного миллиона предзаказов. План производства составлял до 250 000 электромобилей в год, а Илон Маск отмечал, что объем может увеличиться до 500 000 электромобилей в год.
На практике Tesla продает Cybertruck примерно со скоростью 20 000 единиц в год. Основная причина низких продаж — более высокая цена и худшие характеристики по сравнению с изначальными планами.
В апреле 2025 года компания представила более доступную версию — Cybertruck с задним приводом (RWD). Вместо стартовой цены в 80 000 долларов, как у AWD-модели, RWD стоил 69 990 долларов — всего на 10 000 долларов дешевле.
Однако эта версия была лишена многих преимуществ, включая активную пневматическую подвеску, моторизованную крышку багажника и даже розетки в кузове, в дополнение к всего одному двигателю.
Менее чем через пять месяцев после запуска нового электромобиля Tesla прекратила выпуск Cybertruck RWD.
