Tesla прекратила выпуск самой дешевой версии Cybertruck

Tesla прекратила производство самой дешевой версии Cybertruck всего через несколько месяцев после ее запуска. Электрический пикап оказался коммерческим провалом.

Электрический пикап Cybertruck / © Tesla

Ранее Tesla сообщала, что получила более одного миллиона предзаказов. План производства составлял до 250 000 электромобилей в год, а Илон Маск отмечал, что объем может увеличиться до 500 000 электромобилей в год.

На практике Tesla продает Cybertruck примерно со скоростью 20 000 единиц в год. Основная причина низких продаж — более высокая цена и худшие характеристики по сравнению с изначальными планами.

В апреле 2025 года компания представила более доступную версию — Cybertruck с задним приводом (RWD). Вместо стартовой цены в 80 000 долларов, как у AWD-модели, RWD стоил 69 990 долларов — всего на 10 000 долларов дешевле.

Однако эта версия была лишена многих преимуществ, включая активную пневматическую подвеску, моторизованную крышку багажника и даже розетки в кузове, в дополнение к всего одному двигателю.

Менее чем через пять месяцев после запуска нового электромобиля Tesla прекратила выпуск Cybertruck RWD.