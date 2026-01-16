  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
16 января, 13:06
10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Космос привлекает не только ученых и любителей науки. Бесконечные космические пространства десятилетиями вдохновляют сценаристов и режиссеров. Перед вами подборка из 10 сериалов, которые переносят в далекие уголки галактики.

# Star Trek
# космос
# сериалы
Пространство (The Expanse) / © Syfy
Пространство (The Expanse) / © Syfy

Звездный путь (Star Trek)

Во второй половине XXIII века человечество успело освоить космос, а Земля оказалась столицей «Объединенной Федерации Планет». Космический корабль «Энтерпрайз» отправляет в пятилетнюю научно-исследовательскую миссию под руководством опытного капитана Кирка. Во время путешествия команда знакомится с новыми планетами, населенными представителями необычных рас.

Star Trek / © HBO
Star Trek / © HBO

«Звездный путь: Оригинальный сериал» лег в основу культовой франшизы «Звездный путь», которая в 2025 году насчитывает 13 фильмов и 12 сериалов.

Рейтинг IMDb 8,5

Пространство (The Expanse) / © Syfy
Пространство (The Expanse) / © Syfy

Пространство (The Expanse)

В XXIII век человечество уже колонизировало Солнечную систему. Земля и Луна, управляемые ООН, находятся в напряженных отношениях с независимым Марсом. Недоверие усилилось, когда старший помощник грузового корабля «Кантербери» Джеймс Холдэн стал свидетелем уничтожения своего судна. Чтобы узнать правду о случившемся, Холдэн и оставшаяся часть команды отправляются в путешествие по Солнечной системе. 

Тем временем на Церере, в Поясе астероидов, полицейский детектив расследует исчезновение дочери одного из богатейших людей Солнечной системы. Эти события оказываются частями заговора, который угрожает жизни всей Солнечной системы.

Рейтинг IMDb 8,5

Андор (Andor) / © Disney+
Андор (Andor) / © Disney+

Андор (Andor)

Тяжелые времена настали для галактики. Власть Империи становится сильнее, а народ постепенно лишается последних крупиц свободы. Его куратор Лютен Рэйл — агент и координатор сопротивления, пытающийся объединить разрозненные группы мятежников. Их активность привлекает внимание безжалостных агентов Имперской службы безопасности.

Кассиан Андор — мелкий вор с планеты Феррикс. Он случайно привлекает внимание властей и, пытаясь спастись, присоединяется к зарождающемуся восстанию. 

Андор знакомится с людьми, готовыми жертвовать всем ради идеи свободы, и постепенно его собственная жизнь начинает меняться. Сначала им руководило желание выжить, но со временем внутри него зарождается решимость действовать ради чего-то большего.

Рейтинг IMDb 8,6

Основание (Foundation) / © Apple TV+
Основание (Foundation) / © Apple TV+

Основание (Foundation)

Галактическая империя простирается через весь Млечный путь, а люди заселили даже самые дальние части галактики. Ученый Гари Селдон спрогнозировал гибель Галактической империи, чем разгневал власти. Вместе с талантливой ассистенткой Селдон оказывается в изгнании на отдаленной планете Терминус.

Он создает организацию «Основание», призванную сохранить научные знания, которые станут фундаментом для развития возрожденной в будущем человеческой цивилизации.

Рейтинг IMDb 7,6

Светлячок (Firefly) / © FOX
Светлячок (Firefly) / © FOX

Светлячок (Firefly)

Действие происходит в далеком будущем, в котором люди живут в новой звездной системе. Экипаж-отступник на борту небольшого космического корабля путешествует по неизведанным частям галактики, занимаясь грузоперевозками и контрабандой. Члены экипажа стараются выжить, уклоняясь от враждующих группировок и авторитетных агентов, пытающихся их поймать. 

Капитан Малкольм ‘Мэл’ Рейнольдс и его заместитель Зоя участвовали в галактической гражданской войне на стороне проигравших. Победу одержал Альянс, подчинивший себе всю галактику. Мэл по-прежнему с горечью вспоминает поражение, что часто сказывается на его решениях. Вместе с ними на корабле путешествует разношерстная команда. Они ссорятся, не соблюдают дисциплину, но горой стоят за своего капитана.

Рейтинг IMDb 8,9

Далеко во вселенной (Farscape) / © Sci Fi Channel
Далеко во вселенной (Farscape) / © Sci Fi Channel

Далеко во вселенной (Farscape)

Ученый Джон Крайтон проводил испытания космического аппарата, желая найти подтверждение теории, что с помощью гравитационной силы Земли можно значительно увеличить скорость кораблей. Произошел сбой и образовавшаяся червоточина поглотила модуль.

Крайтон преодолел сотни световых лет и оказался на живом биомеханическом космическом корабле Мойя, где собрались беглые заключенные. Представители различных инопланетных рас и видов бежали от тирании могущественных «миротворцев», подчинивших себе этот уголок галактики.

Сначала Крайтон оказался пленником беглецов, но постепенно, благодаря его знаниям и умениям, ученый стал их ценным союзником. Крайтону пришлось отказаться от привычной роли наблюдателя и научиться действовать сообща. 

Рейтинг IMDb 8,3

Halo / © Paramount+
Halo / © Paramount+

Halo

В XXVI веке набирает обороты война между земными силами и могущественным религиозным объединением инопланетных рас. Люди терпят поражение, но проект «Spartan-II» становится их последней надеждой — генетически усовершенствованные солдаты могут изменить ход конфликта.

Мастер Чиф — один из этих воинов — во время важной операции находит загадочный артефакт, который связан с древней исчезнувшей цивилизацией. Этот артефакт разблокирует воспоминания о детстве Чифа, а также окажется ключом к оружию, которым хочет обладать каждая из воюющих сторон.

Рейтинг IMDb 7,3

Черная материя (Dark Matter) / © Apple TV+
Черная материя (Dark Matter) / © Apple TV+

Черная материя (Dark Matter)

Экипаж из шестерых человек пробуждается на поврежденном космическом корабле. Четверо мужчин и две женщины забыли не только недавние события, но и собственные имена. Чтобы избежать путаницы, они начинают называть друг друга по номерам в порядке пробуждения.

Новоиспеченая команда исследует корабль и сталкивается с враждебным андроидом, которого они смогли обезвредить и перепрограммировать. Члены экипажа постепенно проявляют свои скрытые способности и навыки, которые помогают им выжить. Вскоре у них получается обнаружить в компьютере информацию о себе. Оказалось, что все они числятся как опасные преступники.

Рейтинг IMDb 7,5

Происхождение (Origin) / © YouTube Premium
Происхождение (Origin) / © YouTube Premium

Происхождение (Origin)

Группа незнакомцев оказалась на борту космического корабля, направляющегося на далекую планету Тея. Каждый имел собственный мотив, чтобы оставить прошлое и отправиться в дальнее путешествие.

Выйдя из крио сна раньше времени, они обнаружили, что корабль серьезно поврежден, а они — единственные оставшиеся там люди. Исследовав корабль, путешественники столкнулись с опасным существом, проникшим на борт. Пассажиры не доверяют друг другу, подозревая, что кто-то скрывает свою истинную личность. 

Рейтинг IMDb 7.0

Море Спокойствия (The Silent Sea) / © Netflix
Море Спокойствия (The Silent Sea) / © Netflix

Море Спокойствия (The Silent Sea)

На Земле в 2075 году из-за загрязнения окружающей среды произошло глобальное опустынивание. Водоемы исчезли, а вода стала ценным товаром. Группа ученых отправляется в миссию на Луну. За 24 часа они должны забрать важные образцы из заброшенной научной лаборатории. Миссия начинается неудачно. Из-за аварийной посадки экипажу пришлось пройти несколько километров по Луне с ограниченным количеством кислорода. 

На станции ученые понимают: не все, что им говорили, оказалось правдой. Их поджидает множество скрытых опасностей, найти образцы нелегко, а те, что они смогли обнаружить, кажутся опасными. К тому же, похоже, они на станции не одни.

Рейтинг IMDb 6,9

15 января, 16:41
Андрей Серегин

Сокращение лесов вынудило комаров больше сосать кровь у людей

Влияние человека на экосистемы сложно переоценить. Ученые из Бразилии выяснили, что наше вмешательство создает экологический дисбаланс, из-за которого комарам приходится активнее «охотиться» на людей.

Биология
# Бразилия
# комары
# кровь
# эволюция
15 января, 18:01
Evgenia Vavilova

Физики нашли материал, из-за которого придется переписывать определение топологических состояний

Исследователи обнаружили противоречащее существующему определению топологическое состояние в квантовом материале. Они считают, что пришло время переосмыслить определения для топологических систем и искать их в новых местах.

Физика
# квантовые материалы
# олово
# редкоземельные металлы
# топологические материалы
# физика низких температур
15 января, 07:27
Адель Романова

Отличия лунного грунта, доставленного Китаем, от других образцов объяснили мегаударом

Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.

Астрономия
# Бассейн Южный полюс — Эйткен
# космос
# лунный грунт
# обратная сторона Луны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
