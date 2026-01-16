Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Космос привлекает не только ученых и любителей науки. Бесконечные космические пространства десятилетиями вдохновляют сценаристов и режиссеров. Перед вами подборка из 10 сериалов, которые переносят в далекие уголки галактики.

Звездный путь (Star Trek)

Во второй половине XXIII века человечество успело освоить космос, а Земля оказалась столицей «Объединенной Федерации Планет». Космический корабль «Энтерпрайз» отправляет в пятилетнюю научно-исследовательскую миссию под руководством опытного капитана Кирка. Во время путешествия команда знакомится с новыми планетами, населенными представителями необычных рас.

«Звездный путь: Оригинальный сериал» лег в основу культовой франшизы «Звездный путь», которая в 2025 году насчитывает 13 фильмов и 12 сериалов.

Рейтинг IMDb 8,5

Пространство (The Expanse)

В XXIII век человечество уже колонизировало Солнечную систему. Земля и Луна, управляемые ООН, находятся в напряженных отношениях с независимым Марсом. Недоверие усилилось, когда старший помощник грузового корабля «Кантербери» Джеймс Холдэн стал свидетелем уничтожения своего судна. Чтобы узнать правду о случившемся, Холдэн и оставшаяся часть команды отправляются в путешествие по Солнечной системе.

Тем временем на Церере, в Поясе астероидов, полицейский детектив расследует исчезновение дочери одного из богатейших людей Солнечной системы. Эти события оказываются частями заговора, который угрожает жизни всей Солнечной системы.

Рейтинг IMDb 8,5

Андор (Andor)

Тяжелые времена настали для галактики. Власть Империи становится сильнее, а народ постепенно лишается последних крупиц свободы. Его куратор Лютен Рэйл — агент и координатор сопротивления, пытающийся объединить разрозненные группы мятежников. Их активность привлекает внимание безжалостных агентов Имперской службы безопасности.

Кассиан Андор — мелкий вор с планеты Феррикс. Он случайно привлекает внимание властей и, пытаясь спастись, присоединяется к зарождающемуся восстанию.

Андор знакомится с людьми, готовыми жертвовать всем ради идеи свободы, и постепенно его собственная жизнь начинает меняться. Сначала им руководило желание выжить, но со временем внутри него зарождается решимость действовать ради чего-то большего.

Рейтинг IMDb 8,6

Основание (Foundation)

Галактическая империя простирается через весь Млечный путь, а люди заселили даже самые дальние части галактики. Ученый Гари Селдон спрогнозировал гибель Галактической империи, чем разгневал власти. Вместе с талантливой ассистенткой Селдон оказывается в изгнании на отдаленной планете Терминус.

Он создает организацию «Основание», призванную сохранить научные знания, которые станут фундаментом для развития возрожденной в будущем человеческой цивилизации.

Рейтинг IMDb 7,6

Светлячок (Firefly)

Действие происходит в далеком будущем, в котором люди живут в новой звездной системе. Экипаж-отступник на борту небольшого космического корабля путешествует по неизведанным частям галактики, занимаясь грузоперевозками и контрабандой. Члены экипажа стараются выжить, уклоняясь от враждующих группировок и авторитетных агентов, пытающихся их поймать.

Капитан Малкольм ‘Мэл’ Рейнольдс и его заместитель Зоя участвовали в галактической гражданской войне на стороне проигравших. Победу одержал Альянс, подчинивший себе всю галактику. Мэл по-прежнему с горечью вспоминает поражение, что часто сказывается на его решениях. Вместе с ними на корабле путешествует разношерстная команда. Они ссорятся, не соблюдают дисциплину, но горой стоят за своего капитана.

Рейтинг IMDb 8,9

Далеко во вселенной (Farscape)

Ученый Джон Крайтон проводил испытания космического аппарата, желая найти подтверждение теории, что с помощью гравитационной силы Земли можно значительно увеличить скорость кораблей. Произошел сбой и образовавшаяся червоточина поглотила модуль.

Крайтон преодолел сотни световых лет и оказался на живом биомеханическом космическом корабле Мойя, где собрались беглые заключенные. Представители различных инопланетных рас и видов бежали от тирании могущественных «миротворцев», подчинивших себе этот уголок галактики.

Сначала Крайтон оказался пленником беглецов, но постепенно, благодаря его знаниям и умениям, ученый стал их ценным союзником. Крайтону пришлось отказаться от привычной роли наблюдателя и научиться действовать сообща.

Рейтинг IMDb 8,3

Halo

В XXVI веке набирает обороты война между земными силами и могущественным религиозным объединением инопланетных рас. Люди терпят поражение, но проект «Spartan-II» становится их последней надеждой — генетически усовершенствованные солдаты могут изменить ход конфликта.

Мастер Чиф — один из этих воинов — во время важной операции находит загадочный артефакт, который связан с древней исчезнувшей цивилизацией. Этот артефакт разблокирует воспоминания о детстве Чифа, а также окажется ключом к оружию, которым хочет обладать каждая из воюющих сторон.

Рейтинг IMDb 7,3

Черная материя (Dark Matter)

Экипаж из шестерых человек пробуждается на поврежденном космическом корабле. Четверо мужчин и две женщины забыли не только недавние события, но и собственные имена. Чтобы избежать путаницы, они начинают называть друг друга по номерам в порядке пробуждения.

Новоиспеченая команда исследует корабль и сталкивается с враждебным андроидом, которого они смогли обезвредить и перепрограммировать. Члены экипажа постепенно проявляют свои скрытые способности и навыки, которые помогают им выжить. Вскоре у них получается обнаружить в компьютере информацию о себе. Оказалось, что все они числятся как опасные преступники.

Рейтинг IMDb 7,5

Происхождение (Origin)

Группа незнакомцев оказалась на борту космического корабля, направляющегося на далекую планету Тея. Каждый имел собственный мотив, чтобы оставить прошлое и отправиться в дальнее путешествие.

Выйдя из крио сна раньше времени, они обнаружили, что корабль серьезно поврежден, а они — единственные оставшиеся там люди. Исследовав корабль, путешественники столкнулись с опасным существом, проникшим на борт. Пассажиры не доверяют друг другу, подозревая, что кто-то скрывает свою истинную личность.

Рейтинг IMDb 7.0

Море Спокойствия (The Silent Sea)

На Земле в 2075 году из-за загрязнения окружающей среды произошло глобальное опустынивание. Водоемы исчезли, а вода стала ценным товаром. Группа ученых отправляется в миссию на Луну. За 24 часа они должны забрать важные образцы из заброшенной научной лаборатории. Миссия начинается неудачно. Из-за аварийной посадки экипажу пришлось пройти несколько километров по Луне с ограниченным количеством кислорода.

На станции ученые понимают: не все, что им говорили, оказалось правдой. Их поджидает множество скрытых опасностей, найти образцы нелегко, а те, что они смогли обнаружить, кажутся опасными. К тому же, похоже, они на станции не одни.

Рейтинг IMDb 6,9