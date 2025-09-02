Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ежегодно тает примерно 9 миллионов бассейнов льда олимпийского размера
Ледники в Высокогорной Азии стремительно исчезают: ежегодно тает более 22 гигатонн льда. Это сопоставимо по объему с девятью миллионами олимпийских бассейнов.
Ученые давно связывали таяние ледников с повышением глобальной температуры. Согласно новому исследованию Университета Юты (University of Utah) и Технологического института Вирджинии (Virginia Tech), на процесс также влияют изменения сезонных погодных условий.
Чтобы понять эти изменения, исследователи использовали спутниковую гравиметрию из миссий NASA GRACE и GRACE-FO. Эти спутники могут «взвешивать» изменения запасов воды, включая лед, измеряя изменения гравитационного поля Земли.
Ученые скорректировали данные, учитывая использование грунтовых вод, влажность почвы, поверхностные воды и снег. Они сопоставили эти данные с климатическими моделями повторного анализа, разделив год на четыре фазы: зиму, предмуссон, муссон, постмуссон.
Проанализировав поотдельности осадки в виде дождя и снега, они показали, как время выпадения осадков и их тип влияют на массу ледников.
Наиболее уязвимы оказались регионы Центральных, Западных и Восточных Гималаев. Доцент Университета Юты и ведущий автор исследования Сонам Шерпа (Sonam Sherpa) отметил, что если время наступления и интенсивность муссонов продолжат меняться, это может ускорить потерю льда и поставить под угрозу доступность воды для миллионов людей, живущих ниже по течению.
Этот регион часто называют «Третьим полюсом». Там находится самый большой запас ледникового льда за пределами Арктики и Антарктики. Ледники питают реки и озера, обеспечивающие пресной водой более 1,4 миллиарда человек в Южной и Центральной Азии. Водный ресурс поддерживает сельское хозяйство, гидроэнергетику и обеспечивает население питьевой водой.
В Центральных Гималаях многие ледники набирают массу во время летнего муссона, а не зимой. На больших высотах холодный воздух превращает сильные муссонные осадки в снегопад, который поддерживает ледники. Из-за потепления этот баланс нарушается: уменьшается количество снегопадов, сокращается сезон осадков, а иногда осадки превращаются из снега в дождь. Ледники теряют больше льда, чем получают, из-за чего уменьшаются быстрее прежнего.
Нестабильные ледники опасны не только из-за долгосрочной потери воды. Быстрое таяние льдов увеличивает риск наводнений, которые могут спровоцировать оползни и разливы рек. Это может привести к опустошению близлежащих населенных пунктов.
Ускоренное таяние ледников напрямую влияет на баростатический вклад в рост мирового океана. Исследователи из Гонконгского политехнического университета (The Hong Kong Polytechnic University) и Боннского университета (University of Bonn), измеряя гравитационное поле с помощью спутниковой лазерной локации (SLR), смогли впервые отследить точные изменения глобальной массы океана с 1993 по 2022 год.
Согласно исследованию, опубликованному в Proceedings of the National Academy of Sciences, на повышение глобального среднего уровня моря влияет тепловое расширение морской воды и увеличение глобальной массы океана. В первую очередь это связано с поступлением пресной воды из-за таяния наземного льда.
Исследователи пришли к выводу, что уровень моря с 1993 по 2022 год повысился примерно на 90 миллиметров. Около 60% этого подъема связано с увеличением массы океана, вызванного ускоренным таянием наземного льда, особенно в Гренландии. За весь период наблюдений более 80% прироста глобальной массы океана вызвало таяние полярных ледяных щитов и горных ледников по всему миру.
