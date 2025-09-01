Финляндия уберет свастику с флагов своих ВВС

Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии, которые недавно стали частью НАТО, по-прежнему используют свастику на флагах нескольких подразделений, но готовятся постепенно отказаться от этой символики, главным образом чтобы избежать неловких отношений с союзниками.

Флаги ВВС Финляндии со свастикой / © Tommi Anttonen / Lehtikuva via AP

История использования свастики финскими ВВС, которая с XX века во многом ассоциировалась с нацистской Германией, сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Финские ВВС начали использовать свастику задолго до образования гитлеровской Германии.

Однако перемены назревали уже много лет. Так пару лет назад логотип со свастикой убрали с эмблемы подразделения командования ВВС. Однако свастика осталась на некоторых флагах финских ВВС, вызывая недоумение у союзников по НАТО, туристов и многих иностранцев, которые замечают ее на военных мероприятиях.

Военно-воздушные силы и финская общественность в целом на протяжении многих лет настаивали на том, что свастика, используемая в финских ВВС, не имеет ничего общего с нацистской символикой, но теперь, после интеграции Финляндии в НАТО, политики решили, что необходимо убрать свастику, которая вызывает негативные ассоциации у военнослужащих Германии, Нидерландов и Франции. Так, в 2021 году подразделения ВВС Германии отказались от участия в заключительной церемонии после учений на военной базе в финской Лапландии, узнав, что финны поднимут свои флаги со свастикой.

Военно-воздушные силы Финляндии приняли эмблему свастики в 1918 году, вскоре после обретения страной независимости. В том же году граф Эрик фон Розен из соседней Швеции подарил Финляндии первый военный самолет, на котором был изображен его личный символ — свастика. В период с 1918 по 1945 год ВВС Финляндии использовали синюю свастику на белом фоне в качестве национального знака отличия на всех своих самолетах. После войны это изображение на протяжении десятилетий сохранялось на флагах и наградах некоторых подразделений ВВС, а также на эмблеме Военно-воздушной академии.

Но это не значит, что здесь нет никакой связи с нацизмом. Фон Розен был зятем Германа Геринга — немецкого летчика Первой мировой войны и одного из первых членов нацистской партии. Геринг впоследствии возглавлял Люфтваффе во время Второй мировой войны.