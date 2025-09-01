Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Финляндия уберет свастику с флагов своих ВВС
Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии, которые недавно стали частью НАТО, по-прежнему используют свастику на флагах нескольких подразделений, но готовятся постепенно отказаться от этой символики, главным образом чтобы избежать неловких отношений с союзниками.
История использования свастики финскими ВВС, которая с XX века во многом ассоциировалась с нацистской Германией, сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Финские ВВС начали использовать свастику задолго до образования гитлеровской Германии.
Однако перемены назревали уже много лет. Так пару лет назад логотип со свастикой убрали с эмблемы подразделения командования ВВС. Однако свастика осталась на некоторых флагах финских ВВС, вызывая недоумение у союзников по НАТО, туристов и многих иностранцев, которые замечают ее на военных мероприятиях.
Военно-воздушные силы и финская общественность в целом на протяжении многих лет настаивали на том, что свастика, используемая в финских ВВС, не имеет ничего общего с нацистской символикой, но теперь, после интеграции Финляндии в НАТО, политики решили, что необходимо убрать свастику, которая вызывает негативные ассоциации у военнослужащих Германии, Нидерландов и Франции. Так, в 2021 году подразделения ВВС Германии отказались от участия в заключительной церемонии после учений на военной базе в финской Лапландии, узнав, что финны поднимут свои флаги со свастикой.
Военно-воздушные силы Финляндии приняли эмблему свастики в 1918 году, вскоре после обретения страной независимости. В том же году граф Эрик фон Розен из соседней Швеции подарил Финляндии первый военный самолет, на котором был изображен его личный символ — свастика. В период с 1918 по 1945 год ВВС Финляндии использовали синюю свастику на белом фоне в качестве национального знака отличия на всех своих самолетах. После войны это изображение на протяжении десятилетий сохранялось на флагах и наградах некоторых подразделений ВВС, а также на эмблеме Военно-воздушной академии.
Но это не значит, что здесь нет никакой связи с нацизмом. Фон Розен был зятем Германа Геринга — немецкого летчика Первой мировой войны и одного из первых членов нацистской партии. Геринг впоследствии возглавлял Люфтваффе во время Второй мировой войны.
До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.
Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса
Физики-теоретики из МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт» предложили новое осмысление одной из самых запутанных и давних проблем классической электродинамики — парадокса излучения вечно равномерно ускоренного заряда. Их работа показывает, что излучение вечно равномерно ускоренного заряда действительно существует, и этот факт не зависит от системы отсчета. Основной вопрос сводится к тому, какой наблюдатель способен его зарегистрировать и как это излучение проявляется в различных координатных системах.
По соотношению некоторых химических элементов ученые попытались вычислить, сколько воды и вообще летучих веществ могла накопить наша планета во время своего формирования. Выяснилось, что первозданная Земля должна была быть «сухой». Самое интересное, что кометы, согласно расчетам, не могли обогатить ее океанами. Вместо этого лучше всего современное состояние Земли объяснила другая смелая версия: о том, что большая часть нашей воды — с другой планеты.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
