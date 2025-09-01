Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новый опрос показал, что американцы боятся беспилотных автомобилей
Недавний опрос Американской автомобильной ассоциацией (AAA) показал, что лишь 13% американцев доверяют беспилотным автомобилям, а 87% либо не уверены в них, либо «слишком боятся» отказаться от управления.
Стало ли это началом конца ажиотажа вокруг беспилотных автомобилей? Опрос, проведенный Американской автомобильной ассоциацией в 2025 году, показал, что более 60% американских водителей «боятся» ездить на беспилотных автомобилях, в то время как только 13% считают, что разработка технологий беспилотного вождения должна стать приоритетом.
Однако еще более тревожным для компаний, которые активно инвестируют в беспилотные автомобили, может быть то, что отношение общественности к ним, похоже, не улучшается. Фактически, процент людей, боящихся беспилотного вождения, вырос с 2021 по 2025 год, увеличившись с 54% до 61% за последние несколько лет.
«Большинство водителей хотят, чтобы автопроизводители сосредоточились на передовых технологиях безопасности, а не на производстве беспилотников», — считает директор по автомобильной инженерии Американской автомобильной ассоциации (AAA) Грег Брэннон.
До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.
Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса
Физики-теоретики из МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт» предложили новое осмысление одной из самых запутанных и давних проблем классической электродинамики — парадокса излучения вечно равномерно ускоренного заряда. Их работа показывает, что излучение вечно равномерно ускоренного заряда действительно существует, и этот факт не зависит от системы отсчета. Основной вопрос сводится к тому, какой наблюдатель способен его зарегистрировать и как это излучение проявляется в различных координатных системах.
Изучив 15 протопланетных дисков вокруг молодых звезд, международная группа астрономов выявила в них отклонения в движении газа. Эти особенности ученые связали с возможным «искривлением» дисков, что объясняет различие наклонов орбит планет Солнечной системы.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
