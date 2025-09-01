Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новый опрос показал, что американцы боятся беспилотных автомобилей

Недавний опрос Американской автомобильной ассоциацией (AAA) показал, что лишь 13% американцев доверяют беспилотным автомобилям, а 87% либо не уверены в них, либо «слишком боятся» отказаться от управления.

Система автономного вождения / © electrek

Стало ли это началом конца ажиотажа вокруг беспилотных автомобилей? Опрос, проведенный Американской автомобильной ассоциацией в 2025 году, показал, что более 60% американских водителей «боятся» ездить на беспилотных автомобилях, в то время как только 13% считают, что разработка технологий беспилотного вождения должна стать приоритетом.

Однако еще более тревожным для компаний, которые активно инвестируют в беспилотные автомобили, может быть то, что отношение общественности к ним, похоже, не улучшается. Фактически, процент людей, боящихся беспилотного вождения, вырос с 2021 по 2025 год, увеличившись с 54% до 61% за последние несколько лет.

«Большинство водителей хотят, чтобы автопроизводители сосредоточились на передовых технологиях безопасности, а не на производстве беспилотников», — считает директор по автомобильной инженерии Американской автомобильной ассоциации (AAA) Грег Брэннон.