Страны, казнившие своих монархов
В соцсетях появилась карта: «страны, казнившие своих монархов». Красным отмечены государства, где правителей казнили по инициативе внутренних сил. Синим — страны, в которых монархи были казнены по воле других государств. Но уже при поверхностном рассмотрении карты заметны неточности и спорные моменты.
Трудно определить, какой исторический период охватывает эта карта. Неясно, по какому принципу современные государства соотносятся со странами прошлого, а также как именно авторы определяют понятия «казнь» и «монарх».
Карта обошла стороной Корейский полуостров, хотя Северная и Южная Корея — прямые наследницы Чосона, а ранее Корё. Правитель Корё — Ван Ё (Конъян) — был свергнут Ли Сонге (король Тхэджо), который основал династию Чосон. Ван Ё отправили в ссылку, а в мае 1394 года казнили.
Уже во времена Чосона вана (короля) Танджона сверг его дядя в 1455 году, а через год, в возрасте 16 лет, Танджон был убит по приказу нового правителя. Таким образом, обе Кореи должны быть выделены красным.
Монголия на карте выделена синим. Вспомнить сразу, кто из монгольских правителей был казнён по решению другого государства, оказалось сложной задачей. Не совсем понятно, какие страны можно соотнести с современной Монголией. В итоге рассматривались: Монгольская империя, Юань, Северная Юань, а также Монголия под властью Цин.
Первым вспоминается последний император Империи Юань Тогон-Тэмур, но он умер своей смертью. Уже в Северной Юани некоторые правители были убиты, включая младшего сына Тогон-Тэмура — Тогус-Тэмура (Угэчи Хану). Однако он не был казнён, а погиб в бою с китайской династией Мин.
Предположительно, создатели карты могли счесть казненным монархом князя Наяна, который был убит после восстания в 1287 году по приказу монгольского хана Хубилая.
Наян и его земли, фактически, были частью Монгольской империи. В этом случае сложно сказать однозначно, стоит ли раскрасить Монголию в красный или в синий цвет.
Казненные монгольские правители были и во времена, когда Монголия находилась под властью Цин — с 1691 по 1911 год. Один из таких правителей — Чингунжав, наследовавший титул шадар-вана (князя). Он был казнен после неудачного восстания.
Неокрашенным на карте оказался Таиланд, хотя среди казненных монархов был Таксин — король Сиама. В 1782 году его объявили сумасшедшим и сместили с трона. Вскоре Таксина казнили вместе с некоторыми сторонниками.
Среди европейских стран привлекает внимание «синяя» Румыния. Судя по всему, к казненным румынским монархам отнесли господарей Валахии и Молдавского княжества.
Господаря Валахии Константина Брынковяну казнили в 1714 году. По решению султана Ахмеда III, Константина сместили с трона и вызвали в Стамбул, где его убили вместе с детьми.
Подвергся казни и господарь Молдавского княжества Пётр VII Казак. По приказу султана Мурада III, против Петра были посланы войска из Трансильвании и Турции. Петра пленили, а через некоторое время казнили.
Молдавское княжество располагалось на территории современной Молдовы, а также частично Румынии и Украины. Вероятно, создатели карты могли отнести его к румынским правителям, хотя, в такой же мере, его можно было счесть казненным монархом Молдовы.
В Османской империи также были убитые султаны. К примеру, Османа II в 17 лет убили его подданные после восстания янычар в 1622 году. Однозначно назвать это казнью сложно. Историки расходятся во мнении, как именно его убили: по одной из версий Османа перед смертью пытали. Вероятно, Турцию также можно раскрасить в красный цвет.
Это далеко не все неточности и спорные моменты, которые можно найти на этой карте. Вероятно, самое главное ее достоинство — призыв погрузиться в изучение истории.
