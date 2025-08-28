Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Тридцатый полет и посадка: Falcon 9 обновила рекорд многоразовости

Тридцатая посадка первой ступени Falcon 9 B1067 / © SpaceX

Первая многоразовая ступень ракеты с маркировкой B1067 вернулась на Землю в 30-й раз, совершив мягкую посадку на судно в Атлантическом океане, и навсегда вошла в историю космических достижений.

© SpaceX

Ступень B1067 впервые поднялась в небо в июне 2021 года, доставив на орбиту грузовой корабль Dragon для снабжения Международной космической станции (МКС). С тех пор она совершила еще 29 запусков: 19 раз выводила на орбиту спутники Starlink, семь раз — другие космические аппараты, дважды — пилотируемые корабли Crew Dragon к МКС и один раз — миссию по доставке грузов на станцию.