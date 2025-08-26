Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Индийские специалисты помогли SpaceX избежать аварии

Ракета-носитель Falcon 9 с участниками экспедиции Axiom-4 на борту / © SpaceX

Утечку топлива ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая должна была отправить на орбиту четырех человек, включая индийского космонавта Шубханшу Шуклу, обнаружили и устранили только потому, что представители ISRO отказались принять расплывчатые заверения и потребовали всесторонней оценки ситуации и возможных рисков.

Нараянан пояснил, что SpaceX изначально сочла аномалию «незначительной утечкой», но расследование ISRO вынудило компанию отменить запуск всего за несколько часов до старта. По его словам, позже обнаружили не просто утечку, а трещину в топливной магистрали, которая могла привести к «катастрофическому» сбою в полете.

Напомним, что в конце июня SpaceX отправила четвертую частную пилотируемую миссию Axiom на МКС. В рамках этой экспедиции четыре космонавта (американка Пегги Уитсон, индиец Шубханшу Шукла, поляк Славош Узнаньски и венгр Тибор Капу) в течение двух недель проводили научные исследования на борту МКС.