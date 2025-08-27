Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

43 миллиона взрослых американцев не могут свободно читать и писать

«Карта пробелов в грамотности» показывает процент людей, которым не хватает навыков базовой грамотности по каждому округу Соединённых Штатов Америки. Чем темнее оттенок синего, тем больше там проживает людей с низким уровнем грамотности.

«Карта пробелов в грамотности» в Соединённых Штатах Америки по каждому округу / © Фонд Барбары Буш по вопросам семейной грамотности

Инициатором создания карты выступил Фонд Барбары Буш по вопросам семейной грамотности (The Barbara Bush Foundation for Family Literacy). Целью карты было показать преподавателям и некоммерческим организациям, в каких округах сильнее всего нужна помощь. Авторы хотели выявить факторы, которые коррелируют с недостаточной грамотностью.

В основу карты легли данные Национальной оценки грамотности взрослых (NAAL) и «Программы международной оценки компетенций взрослых» (PIAAC). На следующем этапе карту сравнили с демографическими и социально-экономическими показателями, чтобы понять, есть ли какая-то взаимосвязь с уровнем грамотности.

На сайте «Карта пробелов в грамотности» утверждается, что 43 миллиона взрослых американцев не могут свободно читать и писать. Эта цифра взята из результатов «Программы международной оценки компетенций взрослых» за 2012-2014 и 2017 годы. По результатам исследований, 21% американских участников не обладают достаточными навыками грамотности по английскому языку — они набрали ниже двух баллов (19%) или не смогли принять участие в тесте. Именно отсюда и появилось значение в 43 миллиона.

«Программа международной оценки компетенций взрослых» — международное исследование навыков и компетенций трудоспособных людей в возрасте от 16 до 65 лет.

Последнее исследование прошло в 2022–2023 годах в 31 стране. В нём приняли участие 160 тысяч человек в возрасте от 16 до 65 лет. Там оценивали три навыка: читательскую и математическую грамотность, а также умение решать жизненные задачи.

В некоторых странах результаты оказались хуже по сравнению с исследованиями 2012-2014 и 2017 годов. За десять читательская грамотность возросла лишь в Финляндии и Дании. Лидерами по всем трём навыкам стали Финляндия, Япония, Швеция, Норвегия и Нидерланды.

Показатели США в 2023 году упали: доля взрослых, показавших низкий уровень грамотности (уровень 1 или ниже), выросла до 28%.