В Израиле нашли древнейшее свидетельство существования дома престарелых

В Израиле археологи обнаружили мозаичное панно с греческой надписью «Мир старейшинам». Учёные считают, что это может быть древнейшим свидетельством существования дома престарелых.

Найденное в Израиле мозаичное панно «Мир старейшинам» / © Майкл Айзенберг, Israel National News

Как сообщает Israel National News, исследователи из Университета Хайфы обнаружили мозаику во время раскопок в национальном парке Гиппос (Сусита) у Галилейского моря.

«Это наглядное доказательство, что забота о пожилых людях — это не только идея, но и часть социальных институтов и концепций, существовавших около 1600 лет назад», — заявил Майкл Айзенберг (Michael Eisenberg) из Института археологии Зинмана (The Zinman Institute of Archaeology) и Департамента археологии Хайфского университета (University of Haifa).

Панно находилось вблизи пересечения двух главных улиц, примерно в 100 метрах от центральной площади. Вероятно, мозаика появилась в конце IV — начале V века нашей эры, что относится к византийскому периоду города.

Раскопки мозаичного панно «Мир старейшинам» / © Майкл Айзенберг, Israel National News

В исследовании, опубликованном в журнале Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, учёные проверили, можно ли считать надпись подтверждением, что здание служило специальным учреждением для пожилых людей. Письменные источники указывали, что такие дома существовали в V — VI веках. Авторы пришли к выводу, что мозаика — это первое вещественное доказательство такого вида деятельности, среди найденных археологами.