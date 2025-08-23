Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Израиле нашли древнейшее свидетельство существования дома престарелых
В Израиле археологи обнаружили мозаичное панно с греческой надписью «Мир старейшинам». Учёные считают, что это может быть древнейшим свидетельством существования дома престарелых.
Как сообщает Israel National News, исследователи из Университета Хайфы обнаружили мозаику во время раскопок в национальном парке Гиппос (Сусита) у Галилейского моря.
«Это наглядное доказательство, что забота о пожилых людях — это не только идея, но и часть социальных институтов и концепций, существовавших около 1600 лет назад», — заявил Майкл Айзенберг (Michael Eisenberg) из Института археологии Зинмана (The Zinman Institute of Archaeology) и Департамента археологии Хайфского университета (University of Haifa).
Панно находилось вблизи пересечения двух главных улиц, примерно в 100 метрах от центральной площади. Вероятно, мозаика появилась в конце IV — начале V века нашей эры, что относится к византийскому периоду города.
В исследовании, опубликованном в журнале Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, учёные проверили, можно ли считать надпись подтверждением, что здание служило специальным учреждением для пожилых людей. Письменные источники указывали, что такие дома существовали в V — VI веках. Авторы пришли к выводу, что мозаика — это первое вещественное доказательство такого вида деятельности, среди найденных археологами.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Рекордный по энергии нейтрино, пойманный на дне Средиземного моря, прилетел из-за пределов Галактики
В феврале 2023 года телескоп KM3NeT засек «аварию» нейтрино. Мириады нейтрино постоянно пролетают через нас, но этой конкретной частице «посчастливилось» наткнуться на атом. Ученым повезло: это оказалось нейтрино рекордно высокой энергии. Откуда оно взялось?
Биологи несколько месяцев наблюдали за семьей больших листоносов, самыми крупными плотоядными летучими мышами из рода ложных вампиров (Vampyrum). Оказалось, что эти рукокрылые на удивление тесно общаются с членами своей группы, проявляют к ним нечто похожее на нежность и заботу.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Колонизация космоса: Церера, Марс или цилиндры Кларка?
Дар богини: создана лучшая в истории трехмерная карта Млечного Пути
Топ самых необычных беспилотников
Маньяки-убийцы: психология и классификация
Как работают солнечные батареи
Ученые из Уханя действительно создали «искусственный» коронавирус — но не тот
Как политкорректность убивает главный лес планеты — и почему СМИ делают вид, что ничего не замечают
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии