«Джеймс Уэбб» обнаружил 300 необычайно ярких объектов в глубинах космоса

Исследователи из Миссурийского университета (США) в новой статье, опубликованной в Astrophysical Journal, поразмышляли о природе 300 загадочных космических объектов, зафиксированных обсерваторией «Джеймс Уэбб» (JWST), яркость которых оказалась выше ожидаемой.

Необычайно яркие объекты в глубинах космоса / © Bangzheng «Tom» Sun / University of Missouri

Дело в том, что за несколько лет работы «Джеймс Уэбб» обнаружил значительно больше подобных объектов, чем любой предыдущий телескоп. Это создало проблему их систематизации.

По мнению специалистов, новые объекты могут оказаться кандидатами в галактики на ранней стадии развития Вселенной. Если это так, они могут быть одними из самых ранних галактик. Такое открытие способно скорректировать существующие теории формирования галактик.

Пока что исследователи с помощью спектроскопии смогли идентифицировать только один объект, и он был признан ранней галактикой, однако этого недостаточно для окончательных выводов. Необходимо изучить остальные объекты, чтобы понять, могут ли они поставить под сомнение современные теории.



