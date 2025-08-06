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Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в августе 2025 года

Несмотря на относительно скромное количество подтвержденных миссий, август все равно обещает стать интересным с космической точки зрения месяцем.

Прототип Ship 37 / © SpaceX

Французская компания Arianespace 12 августа с помощью ракеты Ariane 6 запустит метеорологический спутник EUMETSAT Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников. MetOp-SG A1 станет первым из шести спутников, развертывание которых завершится к 2040 году.

По обещаниям Илона Маска, в начале или середине августа состоится десятый испытательный полет транспортной системы Starship. Сейчас инженеры SpaceX готовят прототипы корабля Ship 37 и ракеты Super Heavy к предстоящему запуску.

United Launch Alliance (ULA) готовит ракету Vulcan Centaur для миссии USSF-106. Американская компания намерена впервые запустить эту ракету в рамках программы национальной безопасности Космических сил США. Миссия, получившая обозначение USSF-106, отправит на орбиту секретную полезную нагрузку.

Также ожидается, что ULA запустит космический челнок Dream Chaser компании Sierra Space на борту ракеты-носителя Vulcan Centaur. Эта миссия, разработанная совместно с NASA, станет первым случаем посещения МКС коммерческим многоразовым челноком Dream Chaser, который способен доставлять людей и грузы на низкую околоземную орбиту.

Northrop Grumman запустит метеорологический спутник, разработанный General Atomics, с помощью ракеты-носителя Minotaur IV с базы Космических сил США в Калифорнии. Миссия будет направлена на тестирование коммерческих технологий получения метеорологических изображений для военного использования. Ожидается, что спутник проработает на орбите три года.