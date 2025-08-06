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Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в августе 2025 года
Несмотря на относительно скромное количество подтвержденных миссий, август все равно обещает стать интересным с космической точки зрения месяцем.
Французская компания Arianespace 12 августа с помощью ракеты Ariane 6 запустит метеорологический спутник EUMETSAT Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников. MetOp-SG A1 станет первым из шести спутников, развертывание которых завершится к 2040 году.
По обещаниям Илона Маска, в начале или середине августа состоится десятый испытательный полет транспортной системы Starship. Сейчас инженеры SpaceX готовят прототипы корабля Ship 37 и ракеты Super Heavy к предстоящему запуску.
United Launch Alliance (ULA) готовит ракету Vulcan Centaur для миссии USSF-106. Американская компания намерена впервые запустить эту ракету в рамках программы национальной безопасности Космических сил США. Миссия, получившая обозначение USSF-106, отправит на орбиту секретную полезную нагрузку.
Также ожидается, что ULA запустит космический челнок Dream Chaser компании Sierra Space на борту ракеты-носителя Vulcan Centaur. Эта миссия, разработанная совместно с NASA, станет первым случаем посещения МКС коммерческим многоразовым челноком Dream Chaser, который способен доставлять людей и грузы на низкую околоземную орбиту.
Northrop Grumman запустит метеорологический спутник, разработанный General Atomics, с помощью ракеты-носителя Minotaur IV с базы Космических сил США в Калифорнии. Миссия будет направлена на тестирование коммерческих технологий получения метеорологических изображений для военного использования. Ожидается, что спутник проработает на орбите три года.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Биологи провели эксперимент, проверяя, как тигровые питоны переваривают костистую и бескостную пищу. Молодых змей кормили обычными крысами и крысами, из которых удалили скелет. После такой диеты специалисты нашли в желудках питонов специальные клетки, которые концентрируют излишек кальция и фосфора. Новый тип клеток пока никак не назвали, но, по неопубликованным данным, он встречается у других питонов, удавов, ящериц, которые питаются костями своих жертв.
Ученый разработал метод автоматического уточнения параметров радиолокационной системы с синтезированной апертурой. Результаты исследования актуальны как для отечественных, так и для зарубежных систем радиолокационного мониторинга окружающей среды.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
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Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Давно известно, что на психическое здоровье влияет не только наследственность, но и множество других внешних факторов, включая воспитание, бытовые условия, уровень доходов, образование и возраст. Канадские ученые нашли еще одну связь: исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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