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Авария Starship на орбите создаст больше космического мусора, чем испытание противоспутникового оружия

Пока Starship — крупнейшая и самая мощная ракета в мире — готовится к попытке наконец выйти на околоземную орбиту, эксперт предупредил: риск аварии во время полета и образования огромного облака космического мусора необходимо воспринимать всерьез.

Транспортировка Starship / © SpaceX

Ожидается, что SpaceX Илона Маска запустит Starship в рамках 14-го испытательного полета этой транспортной системы. При этом предстоящий запуск должен стать первой попыткой Starship достичь околоземной орбиты. Старт намечен на текущий месяц.

По словам одного из специалистов в области аэрокосмической техники, если верхняя ступень Starship взорвется в космосе, она может породить облако обломков, масштабы которого превзойдут последствия предыдущих инцидентов на околоземной орбите, включая испытание противоспутникового оружия.

Речь идет, в частности, об испытании, проведенном Россией в ноябре 2021 года. Тогда российские военные намеренно уничтожили отработавший советский разведывательный спутник «Космос-1408» с помощью противоспутникового оружия.

Профессор аэрокосмической инженерии Техасского университета в Остине Мориба Джа (Moriba Jah) отметил, что российское испытание имело серьезные последствия для работы спутниковой группировки Starlink компании SpaceX.

По его словам, если Starship взорвется в космосе, образовавшиеся обломки могут представлять угрозу не только для других космических аппаратов, но и для людей.

«Если нечто подобное произойдет на низкой околоземной орбите, это будет похоже на российское противоспутниковое испытание, но, вероятно, на несколько порядков масштабнее с точки зрения количества образовавшихся обломков», — сказал Джа.