NASA успешно включило коронограф телескопа «Роман» для прямой съемки экзопланет
Команда космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» успешно включила коронограф — прибор, блокирующий свет звезд и позволяющий наблюдать крупные планеты, которые расположены за пределами Солнечной системы. Сразу вести наблюдения не получится, прибор еще предстоит откалибровать и испытать.
Как сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, специалисты начали запуск коронографа 1 сентября, в 07:27 по восточному времени (14:27 по Москве) и завершили процесс в 08:22 (15:22).
Коронограф «Роман» — это система, состоящая из оптических элементов, масок, самостоятельно меняющих форму зеркал (self-flexing mirrors) и датчиков. Подавляя яркий свет звезд, прибор позволит ученым увидеть слабый свет, отраженный от планет.
С помощью инструмента исследователи получат изображения планет и пылевых дисков в видимом свете. Вероятно, удастся увидеть планеты-гиганты. Они старше и холоднее молодых и горячих суперюпитеров, которые в основном получалось заснять.
Команда коронографа уже запланировала серию наблюдений на первые полтора года миссии. В общей сложности они займут три месяца.
NASA запустило телескоп «Нэнси Грейс Роман» 30 августа. На орбиту он отправился на ракете Falcon Heavy. Сейчас обсерватория направляется к месту своего назначения — точке Лагранжа L2, расположенной примерно в 1,5 миллиона километров от Земли.
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