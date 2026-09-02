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2 сентября, 18:34
Елизавета З.
8

NASA успешно включило коронограф телескопа «Роман» для прямой съемки экзопланет

❋ 4.4

Команда космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» успешно включила коронограф — прибор, блокирующий свет звезд и позволяющий наблюдать крупные планеты, которые расположены за пределами Солнечной системы. Сразу вести наблюдения не получится, прибор еще предстоит откалибровать и испытать.

Космонавтика
# Nancy Grace Roman Space Telescope
# NASA
# Нэнси Грейс Роман
# телескоп
# технологии
Иллюстрация телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio

Как сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, специалисты начали запуск коронографа 1 сентября, в 07:27 по восточному времени (14:27 по Москве) и завершили процесс в 08:22 (15:22).

Коронограф «Роман» — это система, состоящая из оптических элементов, масок, самостоятельно меняющих форму зеркал (self-flexing mirrors) и датчиков. Подавляя яркий свет звезд, прибор позволит ученым увидеть слабый свет, отраженный от планет.

© NASA

С помощью инструмента исследователи получат изображения планет и пылевых дисков в видимом свете. Вероятно, удастся увидеть планеты-гиганты. Они старше и холоднее молодых и горячих суперюпитеров, которые в основном получалось заснять.

Команда коронографа уже запланировала серию наблюдений на первые полтора года миссии. В общей сложности они займут три месяца.

NASA запустило телескоп «Нэнси Грейс Роман» 30 августа. На орбиту он отправился на ракете Falcon Heavy. Сейчас обсерватория направляется к месту своего назначения — точке Лагранжа L2, расположенной примерно в 1,5 миллиона километров от Земли.

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Космонавтика
# Nancy Grace Roman Space Telescope
# NASA
# Нэнси Грейс Роман
# телескоп
# технологии
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# нпз
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