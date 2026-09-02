Первые города Ближнего Востока росли не так, как предполагалось
Археологи впервые проследили, как связь между размерами поселений и домов менялась на протяжении более 12 тысяч лет. Оказалось, закономерность, которую современные модели связывают с преимуществами крупных населенных пунктов, в древности работала не сразу.
Древняя Юго-Западная Азия стала одним из главных регионов, где началась ранняя урбанизация. Именно там, на территориях современных Ирака, Сирии, Турции, Иордании, Ливана и других соседних государств, постепенно появлялись крупные поселения, а затем и первые города. Они существовали более шести тысяч лет назад, но переход от больших населенных пунктов к сложным городским системам происходил постепенно.
Команда археологов из Университета Глазго и Даремского университета (Великобритания) смогла проследить один из аспектов этого процесса на протяжении более 12 тысяч лет. Франческа Челлацци и Дэн Лоуренс, статья которых опубликована в журнале PLOS One, проверили, работала ли для древних поселений так называемая теория городского масштабирования. Она описывает закономерности, по которым различные характеристики населенного пункта должны меняться с его размером.
Суть в том, что в большом городе люди чаще взаимодействуют друг с другом, значит, концентрация жителей может создавать дополнительные экономические и социальные преимущества. Для древних городов такой подход особенно интересен, поскольку напрямую оценить численность населения или интенсивность взаимодействий между людьми часто невозможно.
Поэтому исследователи взяли размеры жилых домов как косвенный показатель возможностей отдельных домохозяйств. Если преимущества крупного и компактного поселения действительно влияли на продуктивность, площадь домов должна была систематически меняться вместе с размером самого населенного пункта.
Для анализа собрали данные о 1852 зданиях на 80 археологических памятниках. Они охватывали период от позднего эпипалеолита до железного века — примерно с 13 100 до 580 года до нашей эры. Памятники распределили по периодам, также учитывали региональные и индивидуальные различия. В выборку вошли памятники из разных частей Древней Юго-Западной Азии — от Анатолии и Леванта до Месопотамии и Кипра. Среди них были такие крупные центры, как Урук, Ниппур и Телль-Брак, а также множество небольших поселений.
В неолите статистически значимой связи между размером поселения и площадью домов археологи не обнаружили. То есть более крупные населенные пункты этого периода не демонстрировали той закономерности, которую теория масштабирования связывает с преимуществами плотного взаимодействия большого числа людей.
Для халколита картина оказалась менее определенной. Для этой переходной эпохи выборка в основном состояла из небольших поселений Анатолии и Кипра, которые в целом еще не достигли протогородских масштабов. Крупные центры позднего халколита Южной Месопотамии, где подобный эффект можно было бы ожидать, в данных были представлены слабо либо отсутствовали. Поэтому по доступным материалам нельзя было установить, действительно ли масштабирование тогда еще не существовало, или его просто не удалось статистически выявить. Исследователи оставили этот вопрос открытым.
С бронзового века ситуация изменилась. Связь между площадью поселения и размером домов стала статистически значимой и сохранялась в железном веке. Коэффициент масштабирования составил около 0,30, то есть дома в более крупных поселениях были в среднем больше, но росли медленнее, чем площадь поселения в целом.
Здесь важно различие между ранними большими поселениями и более поздними городами. Теория масштабирования предполагает, что эффект возникает не просто от увеличения занимаемой площади — необходимы достаточно плотные сети взаимодействий внутри ограниченного пространства. Поэтому отсутствие масштабирования в неолите ученые интерпретировали не как провал теории, а как признак того, что населенные пункты того времени еще не функционировали как интегрированные городские системы. Это согласуется с последующими изменениями.
В позднем халколите существовали крупные центры, но часть из них имела более рассредоточенную структуру: жилые зоны соседствовали с открытыми пространствами и другими функциональными участками. В бронзовом веке города становились более компактными и регионально связанными. Именно переход от локально ограниченных и рассредоточенных поселений к интегрированным городским системам, по мнению авторов исследования, создал условия для появления эффекта масштабирования.
Размер домов, впрочем, рос и без этого. Если представить поселение площадью один гектар, расчетная площадь жилого дома увеличилась с 16,9 квадратного метра в неолите до 23,0 квадратного метра в халколите, 31,8 квадратного метра в бронзовом веке и 41,8 квадратного метра в железном.
Так ученые смогли отделить два процесса. Жилища становились просторнее на протяжении тысячелетий независимо от того, возникало ли масштабирование. Столь долгосрочный рост археологи объяснили изменениями технологий, доступностью материалов и организацией труда. Следовательно, связь между размерами поселения и домов не была постоянным свойством древних поселений. Она отчетливо проявилась только с бронзового века, когда населенные пункты стали более интегрированными и сформировались новые городские системы.
«Остается открытым вопрос, отражает ли эта траектория подлинный исторический порог — точку, в которой социальная и экономическая интеграция достигла интенсивности, достаточной для возникновения эффектов агломерации, — или частично отражает ограничения нашей выборки в халколите. Ясно одно: эффект масштабирования нельзя считать само собой разумеющимся для всех периодов и типов поселений», — подытожили археологи.
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