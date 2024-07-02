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Sierra Space показала новые рендеры Dream Chaser и своей космической станции

Журналисты издания Robb Report недавно посетили штаб-квартиру и исследовательский центр космической компании Sierra Space в Луисвилле (штат Колорадо) и показали новые рендеры космоплана и будущей станции, которые разрабатывает Sierra Space.

Космический самолет Dream Chaser / © Sierra Space

Космический корабль Dream Chaser сейчас проходит испытания в тестовых лабораториях и на полигонах NASA. Первый полет должен состоятся в конце 2024 года.

Космоплан стартует на новой ракете Vulcan Centaur американской компании United Launch Alliance со станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Космический самолет Dream Chaser стыкуется со станцией Orbital Reef / © Sierra Space

Помимо этого, Sierra Space сотрудничает с компанией Blue Origin Джеффа Безоса для запуска и развертывания первой в истории коммерческой космической станции, «многофункционального бизнес-парка» под названием Orbital Reef, который собираются создать к 2030 году.

Согласно плану, в модулях Orbital Reef расположатся отель, ресторан и лаборатории, где исследователи смогут проводить эксперименты в условиях микрогравитации.

Несколько Dream Chasers, пристыкованных к модулю LIFE станции Orbital Reef / © Sierra Space

Прототипы модулей космической станции в штаб-квартире Sierra Space / © Sierra Space

Космический огород внутри Orbital Reef / © Sierra Space

Лаборатория внутри Orbital Reef / © Sierra Space