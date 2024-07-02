  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
33 минуты назад
Рейтинг: +185
Посты: 362

Sierra Space показала новые рендеры Dream Chaser и своей космической станции

Журналисты издания Robb Report недавно посетили штаб-квартиру и исследовательский центр космической компании Sierra Space в Луисвилле (штат Колорадо) и показали новые рендеры космоплана и будущей станции, которые разрабатывает Sierra Space.

Сообщество
# Dream Chaser
# Sierra Space
# космос
Космический самолет Dream Chaser / © Sierra Space
Космический самолет Dream Chaser / © Sierra Space

Космический корабль Dream Chaser сейчас проходит испытания в тестовых лабораториях и на полигонах NASA. Первый полет должен состоятся в конце 2024 года.

Космоплан стартует на новой ракете Vulcan Centaur американской компании United Launch Alliance со станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. 

Космический самолет Dream Chaser стыкуется со станцией Orbital Reef /  © Sierra Space
Космический самолет Dream Chaser стыкуется со станцией Orbital Reef /  © Sierra Space

Помимо этого, Sierra Space сотрудничает с компанией Blue Origin Джеффа Безоса для запуска и развертывания первой в истории коммерческой космической станции, «многофункционального бизнес-парка» под названием Orbital Reef, который собираются создать к 2030 году.

Согласно плану, в модулях Orbital Reef расположатся отель, ресторан и лаборатории, где исследователи смогут проводить эксперименты в условиях микрогравитации.

Несколько Dream Chasers, пристыкованных к модулю LIFE станции Orbital Reef /  © Sierra Space
Несколько Dream Chasers, пристыкованных к модулю LIFE станции Orbital Reef /  © Sierra Space
Прототипы модулей космической станции в штаб-квартире Sierra Space /  © Sierra Space
Прототипы модулей космической станции в штаб-квартире Sierra Space /  © Sierra Space
Космический огород внутри Orbital Reef /  © Sierra Space
Космический огород внутри Orbital Reef /  © Sierra Space
Лаборатория внутри Orbital Reef /  © Sierra Space
Лаборатория внутри Orbital Reef /  © Sierra Space

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Июл
Бесплатно
Гений инженерного дела
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
02 Июл
500
Социальная множественность денег
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Июл
Бесплатно
От Бабы-Яги до старухи Цинги
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Уникальная история совы-сипухи в Грузии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Астрономическая аэронавигация
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
400
Если вас лечит врач, купивший диплом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Кто придумал иврит?
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Старение и мозг
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Биомаркеры старения – ключ к долголетию
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:26
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
29 июня
Михаил Орлов

Биологи предложили уничтожать колорадских жуков с помощью РНК

Колорадский жук Leptinotarsa decemlineata — один из самых злостных вредителей сельского хозяйства, который специализируется на картофеле и других пасленовых. Будучи родом из Скалистых гор, за последние 100 лет жук завоевал большую часть Северного полушария и сейчас осваивается в Китае. Свыше 50 различных пестицидов не смогли остановить картофельного вредителя, поэтому для борьбы с ним ученые прибегли к избирательной генетической технологии — РНК-интерференции.

Биология
# вредители
# колорадские жуки
# насекомые
# пестициды
# сельское хозяйство
# экология
Вчера, 21:07
Nadya

Вымирание динозавров, вероятно, помогло распространению винограда

Американские исследователи обнаружили в Южной Америке семена винограда возрастом от 19 до 60 миллионов лет. Это самые древние представители семейства виноградных, найденные в Западном полушарии.

Палеонтология
# виноград
# вымирание
# Динозавры
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
Вчера, 14:26
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
25 июня
НИУ ВШЭ

Российские ученые узнали, что орфографическая чувствительность может развиться в подростковом возрасте

Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и НИУ ВШЭ выяснили, как формируются основы грамотности. Для этого они сравнили процессы распознавания ошибок в трех возрастных группах: у детей 8–10 лет, подростков 11–14 лет и взрослых. Эксперимент показал, что орфографическая чувствительность у ребенка появляется в начальной школе и продолжает развиваться как минимум до 14 лет. До этого возраста дети хуже, чем подростки и взрослые, распознают ошибки в словах.

НИУ ВШЭ
# дети
# орфографическая чувствительность
# орфография
# подростки
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
10 июня
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Вымирание динозавров, вероятно, помогло распространению винограда

    Вчера, 21:07

  2. Люди разных культур почувствовали запахи по-разному

    Вчера, 20:04

  3. Аборигены Австралии практиковали симпатическую магию 12 тысяч лет подряд

    Вчера, 18:00

  4. Редкий вид капуцинов впервые застали за применением камня как орудия

    Вчера, 15:52
Выбор редакции

«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию

24 июня

Последние комментарии

Дмитрий Гаврилов
10 минут назад
Так там первобытное общество, люди дохли как мухи, очевидно "предсказать" или "наворожить" кому-то смерть было не так уж сложно. Тем более это

Аборигены Австралии практиковали симпатическую магию 12 тысяч лет подрядАборигены Австралии практиковали симпатическую магию 12 тысяч лет подряд

Дмитрий Гаврилов
16 минут назад
Как раз читаю "Имя ветра" и там присутствует название "симпатическая магия", думал это автор придумал, а оказывается это официальное название почти.

Аборигены Австралии практиковали симпатическую магию 12 тысяч лет подрядАборигены Австралии практиковали симпатическую магию 12 тысяч лет подряд

Александр Березин
27 минут назад
Виктор, варианты, не устоявшиеся в научной литературе по теме, не являются устоявшейся научной терминологией по теме, извините...

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
28 минут назад
Станислав, "Это конечно здорово, но на марсе почти нет воды в атмосфере." Если прочитать новость выше, то можно заметить, что воды на Марсе не так

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
29 минут назад
George, "Вот лучше бы они попробовали этот мох посадить в условия марсианского атмосферного давления, хотя итак понятен результат" Если прочитать

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
32 минуты назад
Илья, "Планета с такой гравитацией и на таком расстоянии от Солнца не удержит атмосферу" Венера обладает атмосферой в 10 тысяч раз++ плотнее Марса,

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
34 минуты назад
Тимур, дело как раз в том, что такой проблемы нет -- ибо в атмосфере Земли просто нет водорода. У нас есть водяной пар, но вес молекулы воды 18, просто

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Владимир Белов
2 часа назад
Василий, сходи для утешения посмотреть "мультики" про "несуществующий" Крымский мост, самый длинный в Европе, который считалось невозможным

Китай установил 10 мировых рекордов, построив транспортный коридор Шэньчжэнь — ЧжуншаньКитай установил 10 мировых рекордов, построив транспортный коридор Шэньчжэнь — Чжуншань

Станислав Щибрик
3 часа назад
Это конечно здорово, но на марсе почти нет воды в атмосфере. Фундаментально марс плохо пригоден для терраформинга из за малой гравитации ,плохо

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Артур Бондаренко
3 часа назад
Free, бредятина у тебя в голове и мозг как блюдечко 🤦🏻‍♂️

Экипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуацииЭкипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуации

Юрий Николаевич
4 часа назад
В мультфильме был показан очередной самогонный аппарат на ядерной реакции, как такое в космосе использовать хрен вас знает.

Rolls-Royce показала, как будет работать микрореактор с ядерной установкойRolls-Royce показала, как будет работать микрореактор с ядерной установкой

Тимур Шатунов
6 часов назад
Александр, проблема не в плотности атмосферы, а её составе. Без магнитного поля будут "сдаваться" солнечным ветром "лёгкие" газы, в первую очередь

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

George Washington
6 часов назад
Самая большая проблема на Марсе это атмосферное давление. Вот лучше бы они попробовали этот мох посадить в условия марсианского атмосферного

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Pavel Klimin
7 часов назад
Гена, длительное использование магии в культурах и обществах может свидетельствовать о нескольких причинах, и не обязательно потому, что магия

Аборигены Австралии практиковали симпатическую магию 12 тысяч лет подрядАборигены Австралии практиковали симпатическую магию 12 тысяч лет подряд

Eugene Zaboy
7 часов назад
Восстанавливать атмосферу на планете, потерянную по естественным условиям, завезенными мхами. Марс, судя по всему, потерял не только атмосферу, но

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Чирков
8 часов назад
Немного смущает причина и следствие. Syntrichia caninervis (на фото) лишена корней. Поэтому воду этот вид мхов получает из воздуха. В принципе все мхи лишены

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Владислав Светайло
9 часов назад
Жаль, что не увижу этого.

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Гена Пастухов
9 часов назад
Раз что-то так долго использовали, значит, оно действовало.

Аборигены Австралии практиковали симпатическую магию 12 тысяч лет подрядАборигены Австралии практиковали симпатическую магию 12 тысяч лет подряд

Гена Пастухов
9 часов назад
Интересно, каковы грузоподъёмность, скорость, пропускная способность?

Сочетает свойства гибкой нити и жесткой балки: как работает струнный рельс Сочетает свойства гибкой нити и жесткой балки: как работает струнный рельс 

Виктор Ларионов
9 часов назад
А., геолог сообщила такие варианты: - высачивание вод (если есть, допустим, грунтовые перхлораты, способные проходить жидкую фазу при р<6мбар); -

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно