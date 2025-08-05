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Белый дом распорядился свернуть две климатические миссии NASA
Белый дом поручил сотрудникам NASA завершить две крупные миссии, направленные на изучение изменения климата.
По данным издания NPR, представители администрации президента Трампа обратились в космическое агентство с просьбой разработать план прекращения двух миссий, известных как «Орбитальные углеродные обсерватории». Эти научные инструменты собирали данные о распределении углекислого газа и его влиянии на сельскохозяйственные культуры.
Один из аппаратов прикреплен к Международной космической станции, а другой собирает данные как автономный спутник. В случае завершения миссии последнего аппарат просто сгорит в верхних слоях атмосферы.
Можно лишь догадываться о том, почему администрация Трампа хочет прекратить эти миссии. Но, учитывая решительное отрицание президентом Дональдом Трампом факта изменения климата строить предположения несложно.
Кроме того, как сообщили NPR, работающие над проектом ученые, обе обсерватории способны проработать еще много лет. Технический обзор, проведенный специалистами NASA в 2023 году, показал, что предоставляемые аппаратами данные были «исключительно высокого качества».
Обсерватории предоставляют подробные измерения уровня углекислого газа в различных местах, что позволяет ученым получить полную картину того, как деятельность человека влияет на выбросы парниковых газов. Эти научные инструменты — лишь два из десятков космических миссий, которые могут быть прекращены из-за проекта бюджета, предложенного администрацией Трампа на 2026 финансовый год.
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